Мультиоблако позволяет корпорации MIRS экономить деньги и время

13 февраля 2020 г., 12:35

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MIRS – лидер украинского рынка дистрибуции бытовой техники, посуды, оборудования и аксессуаров HoReCa. Корпорация работает со многими сетями бытовой техники, популярными сетями ресторанов и отелей. В 2015 г. MIRS начала тестировать разные облачные решения и изучать рынок, а в 2017-м частично перешла в облака.

Когда в очередной раз встал вопрос обновления парка серверов, подсчеты показали, что выгоднее и эффективнее работать с облачными сервисами, чем регулярно хоронить в «железках» значительные средства и увеличивать количество системных администраторов.

После изучения украинского облачного рынка, было решено поработать одновременно с тремя провайдерами: UCloud, DeNovo и GigaCloud. У этих компаний были арендованы виртуальные серверы и в облака перенесены все сервисы, которые можно было. На земле осталось только то, что по своим соображениям не выпускает служба безопасности, либо программное обеспечение, которое не оптимизировано для облаков.

Для корпорации MIRS работа в облаках – это экономия средств, переход от CAPEX к OPEX-модели, масштабируемость и отказоустойчивость инфраструктуры, более эффективное распределение времени и задач ИТ-отдела.

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