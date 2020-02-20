Мультиклауд: опыт корпорации MIRS

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MIRS – лидер украинского рынка дистрибуции бытовой техники, посуды, оборудования и аксессуаров HoReCa. Корпорация работает со многими сетями бытовой техники, популярными сетями ресторанов и отелей. В 2015 г. MIRS начала тестировать разные облачные решения и изучать рынок, а в 2017-м частично перешла в облака.

Мы поговорили с ИТ-директором компании Виталием Стратинским о том, как MIRS использует облачные технологии и почему одновременно работать с разными облачными операторами – хорошее решение.

Шаг №1: Расширение инфраструктуры

MIRS работает на рынке с 1992 г. Наш главный офис и дата-центр находятся в Одессе. Также есть офисы в Киеве, Харькове, Днепре и Львове.

Наше руководство никогда не экономило на ИТ-инфраструктуре. В 2013 г., когда я пришел в компанию, мы потратили значительную сумму на обновление ЦОДа.

Шаг №2: Поиск оптимизации затрат

В 2014 г. нагрянул кризис. Нам пришлось сокращать штат сотрудников по всей стране. Тогда мы впервые задумались об экономии за счет облачных технологий. В то время «облака» еще не пользовались спросом, многие даже не знали о таких сервисах.

Мы начали с бизнес-аккаунта Google для простых задач. В 2017 г. снова возник вопрос обновления инфраструктуры, так как нашему «железу» было почти пять лет. Я посчитал цифры и понял, что гораздо выгоднее и эффективнее работать с облачными сервисами, чем регулярно хоронить в «железках» огромные средства и увеличивать количество системных администраторов. Наш ИТ-отдел тогда уже вырос до 12 сотрудников.

Виталий Стратинский

ИТ-директор корпорации MIRS Мне нравится, как работает техническая поддержка GigaCloud, – все быстро, четко, оперативно. Когда нам потребовалось мигрировать с одной платформы на другую, причем важно было все сделать в нерабочее время, специалисты провайдера были с нами тогда и столько, сколько требовалось. И это несмотря на то, что мы платим сравнительно небольшие деньги. Когда случился инцидент с повреждением магистрального канала. Нам сразу позвонили и объяснили ситуацию, а позже пришло письмо от руководства компании с предложением урегулировать вопросы возмещения ущерба в рамках SLA. Приятно, что на украинском рынке становится доступным подобный уровень сервиса.

Шаг №3: Тестирование и интеграция облачных сервисов

Изучив предложения украинского облачного рынка, мы решили поработать одновременно с тремя провайдерами: UCloud, DeNovo и GigaCloud. В рамках тестирования наша команда разнесла данные в облака разных операторов. Мы арендовали у этих провайдеров виртуальные серверы и перенесли в облака все сервисы, которые могли. На земле осталось только то, что по своим соображениям не выпускает служба безопасности, либо программное обеспечение, которое не оптимизировано для облаков. Тот же печально-известный M.E.Doc, который пока не поддерживает нормально шифрование, или Dynamics Navision. В последнем случае мы используем сравнительно старую версию, но она хорошо работает и нас полностью устраивает. Поэтому придется потрудиться, чтобы «подружить» ее с облаком.

По большому счету инфраструктура у нас не такая уж и большая – порядка 30 виртуальных машин – часть на VMware, часть на Hyper-V. С первой платформой работает GigaCloud, со второй – UCloud.

Три провайдера были выбраны в первую очередь для диверсификации рисков. Кроме складов, у корпорации MIRS есть две сети розничной торговли посудой и кухонными принадлежностями. 1С магазинов мы также перенесли в облака. Причем первая сеть работает с одним провайдером, а вторая – с другим. Плюс обе продублированы в собственном наземном ЦОДе. По сути, резервные копии критичных данных у нас хранятся в четырех экземплярах. Например, в 1С настроено создание бэкапов базы данных внутренними средствами. Кроме того, Veeam регулярно делает копию самой виртуалки – отдельно в ЦОДе и отдельно у облачного провайдера. Как показывает опыт, такая перестраховка совсем не лишняя. Пару лет назад был инцидент с магистральным оптоволоконным каналом в Киеве. Тогда чуть не пол столицы осталось без интернета. А буквально недавно у одного из провайдеров вышел из строя сервер и все наши бэкапы при этом были утеряны. И в обоих случаях это не имело никаких серьезных последствий для нашей инфраструктуры. Главное иметь лицензии на необходимый софт и синхронизировать бэкапы между облаком и ЦОДом.

Еще один важный момент в использовании облаков – это финансовый вопрос. В среднем нам требуется менять один сервер в год. Техника устаревает, выходит из строя и т.д. Для этого нужно, допустим, 25 тыс. долл. капитальных инвестиций. Плюс накладные расходы и необходимость все это хозяйство обслуживать. Благодаря облакам я уже два года вообще не бюджетирую капитальных инвестиций в серверное оборудование. Не говоря уже о налоговых моментах за счет перевода капитальных инвестиций в операционные. Финансовому отделу это очень нравится. В итоге теперь мы тратим на инфраструктуру в несколько раз меньше. А имеющиеся расходы распределяются более-менее равномерно в течение 12 месяцев и это гораздо удобнее, чем единовременный платеж.

Да и с точки зрения персонала облако позволило перенаправить ресурс. Стало меньше рутинной ручной работы и больше разнообразной автоматизации. Появилось больше времени на изучение каких-то новых технологий. Сейчас, к примеру, мы присматриваемся к возможностям интернета вещей. Штат ИТ-отдела остался неизменным – 12 человек. Но работа у людей стала качественно иной и это в числе прочего мотивирует сотрудников.

Шаг №4: Результат

Мы быстро убедились в том, что облачные сервисы – это эффективно и надежно. Вместо дальнейшего наращивания мощности ЦОДа и траты большого количества человеко-часов, мы экономим деньги и время. При этом оптимизируем наши процессы. Сегодня 40% нашей инфраструктуры расположено в облаке. Остальное мы пока еще держим в своем ЦОДе, но думаем о более масштабном переходе и работаем в этом направлении.

Для корпорации MIRS работа в облаках – это:

экономия средств;

переход от CAPEX к OPEX-модели;

масштабируемость инфраструктуры;

отказоустойчивость;

более эффективное распределение времени и задач ИТ-отдела.

Александр Лебедь

pre-sale инженер GigaCloud Проект MIRS состоял из двух основных этапов: миграция виртуальных машин из облака другого провайдера и приведение объема ресурсов до уровня, необходимого для нормальной работы. Богатый опыт подобных проектов и лояльность специалистов клиента позволили нам мигрировать виртуальные машины в кратчайшие сроки. Перерывы в предоставлении сервисов были минимальными. Все это повысило эффективность использования клиентом облачных ресурсов.

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