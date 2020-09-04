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MSI презентовала бизнес-линейку ноутбуков на чипах Intel Core 11-го поколения

4 сентября 2020 г., 15:05
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MSI презентовала бизнес-линейку ноутбуков на чипах Intel Core 11-го поколения

Компания MSI на виртуальном саммите презентовала бизнес-линейку ноутбуков на процессорах Intel Core 11-го поколения. Она включает три серии: Summit, Prestige и Modern, причем Summit представлена впервые.

Модели Summit заключены в тонкий алюминиевый корпус, сертифицированный по требованиям военно-промышленного стандарта надежности. Для повышения уровня информационной безопасности и защиты конфиденциальных данных применяется крипто-чип TPM 2.0. Ноутбуки Summit также поддерживают фирменную функцию шумоподавления на базе ИИ для улучшения восприятия на видеоконференциях. Для входящих в эту серию моделей B заявлено время автономной работы до 10 часов и более. А модели E предлагают мультисенсорные экраны и позволяют осуществлять вход в систему по распознаванию лица с помощью встроенной инфракрасной камеры (функция Windows Hello).

MSI презентовала бизнес-линейку ноутбуков на чипах Intel Core 11-го поколения

Еще одно из представленных устройств, Prestige 14 Evo, является одним из первых ноутбуков с процессором Intel 11-го поколения, получивших сертификацию Intel Evo. Его высокая производительность, моментальный выход из спящего режима, отзывчивая работа и длительная автономность придутся по вкусу мобильным профессионалам.

На саммите также была представлена готовящаяся к выходу модель MSI Summit E13 Flip, оснащенная экраном, раскрывающимся на 360 градусов. Новинка сочетает в себе достоинства ноутбука и планшета.

MSI презентовала бизнес-линейку ноутбуков на чипах Intel Core 11-го поколения

Ожидается, что ноутбуки MSI бизнес-линейки поступят в продажу в октябре 2020 года.


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