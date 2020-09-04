 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 35 (1230)

23.08 - 30.08

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Карты Visa для бесконтактных платежей небезопасны

4 сентября 2020 г., 14:25
+11
голос

Карты Visa для бесконтактных платежей небезопасны

Группа исследователей из Высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) обнаружила лазейку, позволяющую обойти защиту кредитных и дебетовых карт Visa.

Используя эту уязвимость, мошенники могут получать деньги с потерянных или украденных карт, не зная персональный идентификационный номер (PIN-код).

Такие компании, как Mastercard, American Express и JCB, используют другой протокол, поэтому владельцев их карт эта проблема не должна беспокоить, однако она может быть актуальна для карт, выпускаемых Discover и UnionPay, которые используют тот же протокол, что и Visa.

Для демонстрации уязвимости швейцарские эксперты разработали приложение для Android и установили его на два мобильных телефона с поддержкой NFC. Первый телефон служит для сканирования данных кредитной карты и пересылки их на второй телефон.

Второй аппарат одновременно используется для списания суммы на кассе, как это часто делается при покупке товара ниже предела безопасности PIN. Поскольку приложение объявляет, что клиент является авторизованным пользователем кредитной карты, продавец подтверждает мошеннический платеж, даже если снимаемая сумма превышает лимит и требует верификации PIN-кодом.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  