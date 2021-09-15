Можно ли достичь 100%-ной модернизации инфраструктуры?

15 сентября 2021 г., 15:05

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Существует не так много технологических инноваций, которые обеспечивают гибкую инфраструктуру и позволяют значительно снизить общую стоимость владения.

Одна из таких технологий - гиперконвергентная инфраструктура (HCI), которая объединяет хранилище и вычислительные ресурсы в единый строительный блок, плюс к этому значительно упрощает управление инфраструктурой.

Такие HCI-решения, как VMware vSAN в сочетании с интеграцией управления жизненным циклом оборудования и программного обеспечения (vLCM) непосредственно в vCenter, уже не первый год используются для ускорения внедрение современных инфраструктур и оптимизации управления ими. Кроме того, поставщики создают интегрированные системы, которые еще заметнее упрощают развертывание и оперативное управление.

Например такое решение как Lenovo ThinkAgile VX, построенное с использование, таких технологий как NVMe, поддерживающее системы с 4 сокетами и даже с 8 сокетами позволяет создавать надежные и масштабируемые платформы для работы с критически важными приложениями, такими как SAP HANA и нагруженные базы данных. Такие инновации, как VMware Cloud Foundation, добавляют обширные возможности оркестровки и получения необходимых метрик облачных вычислений, а в сочетании с VMware on AWS помогают многим компаниям разработать собственную стратегию использования гибридного облака и модернизацию инфраструктуры.

При всех этих неоспоримых достижениях возникает вопрос, можно ли достичь 100% перевода имеющихся приложений на описываемую новую парадигму. Последнюю милю, как известно, всегда труднее всего преодолеть. Относительно недавно запущенная функция VMware HCI Mesh в VMware vSAN 7 Update 2 помогает преодолеть и этот пробел, позволяя вычислительным ресурсам удаленно использовать хранилище из кластера ThinkAgile VX vSAN в центре обработки данных. Независимое масштабирование вычислительных ресурсов и ресурсов хранения данных таким образом позволяет использовать отдельный кластер для выделенных вычислительных мощностей под рабочие нагрузки. HCI Mesh не только обеспечивает гибкое масштабирование вычислений и хранилищ, но также гарантирует более быстрый переход к HCI. Такие функции, как управление хранилищем на основе политик (Storage Policy-Based Management, SPBM), были расширены за счет включения информации о топологиях HCI Mesh для управления удаленным размещением данных для вычислительных кластеров. Те, у кого все еще есть серверы на гарантии или системы, которые обычно не подходят для HCI (например, блейд-серверы), могут использовать топологию HCI Mesh, чтобы получить все преимущества функций vSAN на этих серверах без необходимости в дополнительных лицензий на вычислительные кластеры.

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