Модули памяти HyperX FURY DDR4 выпущены с емкостью до 32 ГБ

9 июня 2020 г., 14:15

+22

голоса Tweet

Компания Kingston Digital сообщила о старте продаж новых модулей памяти линейки HyperX FURY DDR4, которые разработаны специально для применения с новейшими платформами Intel и AMD.



Модули поддерживают 32 ГБ памяти на слот и, как отмечается, обеспечивают значительный прирост производительности систем в играх, редактировании видео и рендеринге.



В частности, линейка FURY пополнится экономичными модулями с частотами от 2 400 МГц до 3 733 МГц DDR, схемами таймингов CL15 – CL19, емкостью от 4 ГБ до 32 ГБ, а также комплектами этих модулей общей емкостью от 16 ГБ до 128 ГБ.



«Новая линейка памяти FURY DDR4 — идеальный выбор как для сборщиков систем, так и для тех, кому нужно повысить производительность своей системы, особенно для геймеров. Полностью протестированная на производстве и обеспеченная пожизненной гарантией, эта память станет простым и беспроблемным апгрейдом для систем на базе процессоров Intel или AMD», отметила Кристи Эрнт, бизнес-менеджер направления DRAM HyperX.



Так, для достижения максимальных показателей производительности на частотах до 3 733 МГц DDR, новые модули снабжены предустановленными профилями Intel Extreme Profile. При этом, благодаря программе «Ready for AMD Ryzen», новинки легко интегрируются в системы на базе процессоров AMD, гарантируя надежный и совместимый прирост производительности, а поддержка технологии Plug’N’Play обеспечивает автоматический разгон памяти до максимальной скорости, штатно поддерживаемой BIOS системы.





В то же время, как отмечает производитель, новинки, ориентированные в первую очередь на применение в системах с поддержкой 32 ГБ памяти на слот, могут быть несовместимы с платформами предыдущего поколения, которые поддерживают не более 16 ГБ памяти на слот.



Новые модули память будут доступны в продаже ориентировочно с 22 июня.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации