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Fujitsu обновила рабочие станции

9 июня 2020 г., 14:45
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Fujitsu обновила рабочие станции

Компания Fujitsu сообщила про обновление выпускаемых рабочих станций.

В частности обновлены две модели настольных рабочих станций CELSIUS в них установлены процессоры Intel 10 поколения. Новинки созданы для пользователей, которым необходима высокая вычислительная и графическая производительность для работы с ресурсоемким программным обеспечением.

Компактная рабочая станция CELSIUS J5010 имеет корпус объемом 8,3 литра, что на 17% меньше по сравнению с предыдущим поколением. Несмотря на небольшие габариты, эта система поддерживает возможность установки полноразмерных графических карт вплоть до NVIDIA Quadro P2200. Мощный и при этом почти бесшумный компьютер идеально подойдет для автоматизированного проектирования (САПР), а также для дизайна, визуализации, видеомонтажа и для использования на производстве.

Fujitsu обновила рабочие станции

Рабочая станция CELSIUS W5010 с корпусом формата Micro Tower поддерживает возможность установки двух профессиональных графических карт и имеет опциональный, более мощный блок питания мощностью 680 Вт. Это обеспечит еще более высокую скорость обработки графики для требовательных систем CAD/CAE, а также в разработке мультимедиа и развлекательного контента. В новый корпус можно установить полноразмерные графические карты вплоть до NVIDIA Quadro RTX 5000. Версия CELSIUS W5010 с увеличенным 3-летним жизненным циклом подойдет для долгосрочных проектов, например, в сфере видеонаблюдения, здравоохранения, телекоммуникаций и в организациях государственного сектора.


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