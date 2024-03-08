Міжнародний форум BIT-2024 в Івано-Франківську - 21 березня! 

8 марта 2024 г., 14:30

21 березня Івано-Франківськ зустріне черговий міжнародний форум «Навколо ЦОД. Навколо Хмари. Навколо IoT. Навколо IP. Навколо Даних. Навколо Безпеки» (або BIT-2024). Галузевий захід, що вирізняється комплексним підходом та якісним інформаційним наповненням, запрошує представників ІКТ-спільноти та бізнес-середовища регіону.

У рамках BIT-2024 прозвучать виступи представників провідних українських та світових компаній на актуальні теми хмарних технологій, кібербезпеки, штучного інтелекту тощо. Серед партнерів форуму такі компанії, як ASBC, Asbis, EnSmart Power, ESET, Intel, Logitech, Prestigio.

Організатор події – спеціалізоване інформаційно-маркетингове агентство CIS Events Group Ukraine.

Захід пройде у змішаному форматі: офлайн+ онлайн.

Реєстрація за посиланням

Відвідувачів окрім цікавих виступів чекає також виставка останніх досягнень ІКТ-ринку.

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