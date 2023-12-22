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Роуд-шоу ВІТ-2023 фінішувало у Рівному 

22 декабря 2023 г., 18:05
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На початку грудня у Рівному відбувся міжнародний форум BIT-2023 «Навколо ЦОД. Навколо Хмари. Навколо IoT. Навколо IP. Навколо Даних. Навколо Безпеки», який завершив цьогорічне роуд-шоу по містах України на підтримку ІТ-спільноти та економіки.

Роуд-шоу ВІТ-2023 фінішувало у Рівному

Програму конференції, організатором якої виступає маркетингова агенція CIS Events Group Ukraine, відкрив Володимир Шило, сертифікований спеціаліст по BlackBerry, «АСБІС Україна», який розповів про сучасні рішення з кібербезпеки для кінцевих точок.

Роуд-шоу ВІТ-2023 фінішувало у Рівному

Розслідуванням інцидентів з кібербезпеки у хмарі присвітив виступ Нікіта Веселков, провідний технічний спеціаліст Eset в Україні.

Продовжив тему з кібербезпеки Михайло Островський, BDM Networking UA, «АСБІС-Україна», який познайомив слухачів з продуктами й рішеннями SonicWall.

Роуд-шоу ВІТ-2023 фінішувало у Рівному

Керівник підрозділу ASBC компанії iSpace, офіційного партнера Apple в Україні зі статусом Apple Premium Reseller, Дмитро Городецький, приділив увагу рішенням Apple для корпоративного бізнесу.

Вперше на заході були представленні мережеві продукти та рішення Ubiquity. Про цього виробника розповів Михайло Островський, BDM Networking «АСБІС-Україна».

Роуд-шоу ВІТ-2023 фінішувало у Рівному

З інтерактивними рішеннями для внутрішніх та зовнішніх комунікацій від Prestigio Solutions слухачів познайомив Денис Онікієнко, менеджер з розвитку бізнесу Prestigio Solutions в Україні, «АСБІС України».

Роуд-шоу ВІТ-2023 фінішувало у Рівному

Доповідь про впровадження рішень відомого світового виробника Logitech та еволюцію робочого процесу на їх основі зробив Антон Ткаченко, B2B Lead Ukraine and Adria Cluster, Logitech та Денис Ахмадієв, технічний директор Techsvit.

Про шкідливе відеоспостереження та історію провалів, що не відбулися, доповідав Володимир Гук, менеджер з розвитку бізнесу ELKO Ukraine.

Роуд-шоу ВІТ-2023 фінішувало у Рівному

Тему збереження даних розпочав Євген Глобенко, Presales Engineer «АСБІС-Україна», який представив платформи зберігання даних від Western Digital.

Сучасний погляд на побудову системи збереження даних від лідера ринку Primary Storage компанії Pure Storage висвітлив Павло Васильєв, BDM Storage «АСБІС-Україна».

Українську розробку для моніторингу, аналізу та прогнозу презентувала Елліна Шнурко-Табакова, CEO компанії Attack Index.

Роуд-шоу ВІТ-2023 фінішувало у Рівному

Закінчилась програма конференції виступом Нікіти Веселкова, провідного технічного спеціаліста Eset в Україні, який поділився досвідом компанії у протистоянні кібератакам під час повномасштабного вторгнення.

В експозоні були представлені стенди партнерів конференції – Eset, «АСБІС-Україна», Prestigio Solutions, Ubiquity, ASBC, Apple та Logitech.

Роуд-шоу ВІТ-2023 фінішувало у Рівному

Охочі можуть ознайомитися із відеозаписом фінального форуму BIT-2023 у Рівному.

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