Дохід індустрії корпоративних SSD досяг 23,1 млрд дол. у IV кв.

8 марта 2024 г., 14:35

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TrendForce зазначає, що у третьому кварталі 2023 року постачальники різко скоротили виробництво, що призвело до падіння цін на твердотільні накопичувачі корпоративного класу. У IV кв. спостерігалося відновлення контрактних цін завдяки активній купівельній діяльності та підвищеному попиту з боку серверних брендів, а також оптимістичним прогнозам щодо капітальних витрат на 2024 рік. У поєднанні зі збільшенням попиту з боку різних кінцевих продуктів, які входили в піковий період продажів, і постійним скороченням запасів NAND Flash у OEM-виробників, це призвело до певного дефіциту потужностей. Як наслідок, у четвертому кварталі ціни на корпоративні твердотільні накопичувачі зросли більш ніж на 15%.



Аналітики TrendForce підкреслюють, що цей сплеск попиту і цін призвів до збільшення доходів галузі корпоративних SSD на 47,6% за квартал у четвертому кварталі 2023-го року, досягнувши приблизно 23,1 млрд дол.



Зазначається, що з початком нового року можна очікувати подальшого зростання попиту, а імпульс від замовлень серверних брендів продовжує зростати, особливо з боку китайських клієнтів. Що стосується пропозиції, то зниження рівня запасів і зусилля, спрямовані на вихід зі збиткових позицій, призвели до зростання цін на корпоративні твердотільні накопичувачі, причому контрактні ціни, як очікується, зростуть більш ніж на 25%. Очікується, що це сприятиме зростанню доходу сегменту на 20% у першому кварталі.



SK Group зафіксувала найвищі темпи зростання в секторі корпоративних SSD за четвертий квартал 2023 року: дохід компанії досяг 766 млн доларів - стрибок на 96,9% - завдяки відновленню попиту на запаси з боку ключових північноамериканських клієнтів.



Samsung забезпечила собі друге за зростанням місце - на 64,3% - досягнувши 961 млн дол., оскільки скорочення виробництва і пожвавлення динаміки замовлень прискорили зростання цін і значно збільшили доходи та відвантаження.



Виторг Micron зріс на 6,8% до 250 млн дол. завдяки зростанню цін на корпоративні твердотільні накопичувачі в четвертому кварталі. Компанія робить успіхи на ринку рішень корпоративного класу, поступово впроваджуючи продукти з інтерфейсом PCIe 4.0 та ініціюючи перевірку своїх 232-шарових пропозицій клієнтами, оскільки прагне завоювати більшу частку ринку.



Дохід Kioxia збільшився на 4,3% у IV кв. до 217 млн дол. завдяки зростанню PCIe 4.0 на тлі швидкого відновлення цін та обмежень поставок, з якими зіткнулися провідні постачальники.



Водночас, компанія Western Digital зазнала спаду: її доходи впали до 113 млн дол - на 23,4% - через зниження попиту на її флагманські продукти. Враховуючи обмежену кількість сертифікованих продуктів PCIe та стратегічний фокус на розробці клієнтських SSD, Western Digital стикається з майбутніми проблемами у зростанні ринку корпоративних твердотільних накопичувачів.

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