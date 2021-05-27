Мировой рынок умных часов вырос на 35%

27 мая 2021 г., 16:35

Counterpoint Research сообщает об увеличении глобальных поставок умных часов в первом квартале 2021 г. на 35% «YoY». Аналитиками принимались в расчет недорогие модели с ОС низкого уровня проприетарности (от Xiaomi, OPPO), детские умные часы (BBK, Huawei, Vodafone Neo), а также высокоуровневые модели (Apple, Samsung, Garmin).

Apple сумела сохранить лидирующие позиции — благодаря устойчивому спросу на модели Series 6 вендор сумел улучшить прошлогоднее достижение на 50%. Как итог, подконтрольная лидеру доля выросла на 3%. Популярность Galaxy Watch 3 и Galaxy Watch Active позволили Samsung улучшить поставки на 27% «YoY». Впрочем, рост корейского игрока оказался ниже общерыночного, что привело к сокращению доли рынка. По сравнению с сильной первой четвертью 2020 г., оставшаяся в Тор-3 Huawei продолжила снижать свое рыночное присутствие.

Исходя из используемой ОС, Apple сохраняет ведущие позиции — доля watchOS достигла 33,5% (+3,2%). Следом разместились Tizen (8,0%, −0,5%), Huawei LiteOS (6,7%, −0,3%), Amazfit (4,2%, −1,6%), WearOS (3,9%, −0,5%), Fitbit (3,7%, −1,0%).

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