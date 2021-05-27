QNAP предложила процедуру восстановления данных после атаки Qlocker 

Компания QNAP разработала процедуру для восстановления данных после атаки Qlocker.
Как сообщается, решение доступно с сегодняшнего дня.
Пострадавшие пользователи могут выбрать два варианта действий:
1. Обратиться к службе техподдержке QNAP на сайте https://service.qnap.com/
2. Действовать согласно инструкции, доступной на специальной странице https://www.qnap.com/static/landing/2021/qlocker/qrescue/en/ и сами провести процедуру восстановления данных.
Так-же компания обращает внимание, что 27 мая она проведет рассылку писем всем пострадавшим пользователям QNAP NAS с подробной инструкцией для восстановления данных.
Дополнительную информацию о компании и ее решениях вы можете найти на специальной странице http://ko.com.ua/qnap
Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!
|+11
голос