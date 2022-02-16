lifecell запустив технологію VoLTE для голосових дзвінків

16 февраля 2022 г., 17:15

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За заявою lifecell, оператор почав підключення технології здійснення голосових дзвінків на базі швидкісного мобільного інтернету LTE. Запуск технології буде відбуватися поетапно. Під час поступового підключення до VoLTE (Voice over LTE) абоненти будуть отримувати відповідні SMS-повідомлення від оператора.



Наразі до технології VoLTE підключена частина абонентів lifecell. Згодом VoLTE буде доступною для всіх абонентів, чиї смартфони дозволяють здійснювати голосові дзвінки за допомогою швидкісного мобільного інтернету.



Серед переваг VoLTE для абонентів:

1. Можливість одночасно здійснювати голосові дзвінкі та користуватися мобільним інтернетом (це зручна опція для дистанційної роботи, якщо смартфон використовується як модем).

2. Швидше з’єднання, яке здійснюється протягом лічених секунд.

3. Послуга надається без додаткової плати: передача голосових дзвінків за допомогою VoLTE оплачується за тим самим тарифом, що і звичайні дзвінки.



Для того, щоб скористатися цією технологією, потрібно:

• Бути в зоні покриття LTE;

• Мати USIM-карту, яка підтримує 4G / LTE;

• Мати смартфон, який підтримує VoLTE;

• Оновити програмне забезпечення смартфона;

• В налаштуваннях смартфона ввімкнути передачу голосових дзвінків через LTE.



Якщо смартфон на базі ОС Android підключений до VoLTE, то значок VoLTE з’явиться на головному екрані поруч із зображенням рівня сигналу стільникового зв'язку. Натомість на телефонах із iOS у абонента має відображатися значок LTE навіть під час здійснення дзвінків.

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