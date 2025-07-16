Міноборони запускає акселераційну програму для стартапів в сфері AI

16 июля 2025 г., 13:35

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Міністерство оборони України оголошує старт програми K4 Startup Studio, спрямованої на розвиток військових стартапів з розробками на базі штучного інтелекту. Її мета – створення рішень, здатних забезпечити технологічну перевагу на полі бою. Ініціатива реалізується за підтримки Федерального міністерства оборони Німеччини та Офісу ефективного регулювання (BRDO). Програма об’єднує розробників, військових експертів і менторів світового рівня.

Міноборони визначило чотири ключові напрями, згідно з потребами війська. Саме за цими напрямами команди подаватимуть свої рішення для участі в програмі. Водночас вони можуть запропонувати власні ідеї AI-рішень для сфери оборони.

Відбір учасників програми відбуватиметься в кілька етапів. Серед кандидатів оберуть до 10 команд для участі в програмі, з яких чотири отримають гранти – 250 тис. дол. на кожне технологічне рішення. Команди проходитимуть оцінку двічі – спеціально сформованим Грантовим комітетом, до складу якого входять військові експерти та безпосередні користувачі нових технологій на полі бою.

Кожна команда спершу пройде чотиримісячну програму інтенсивного розвитку: менторство від провідних українських і світових експертів, бойове тестування своїх рішень і зворотний зв’язок безпосередньо від військових. Після цього – шість місяців індивідуального супроводу, який має завершитися залученням інвестицій та/або укладенням державного контракту на закупівлю.

Модель K4 Startup Studio створена на основі найкращих практик акселераторів. Головна перевага для стартапів – прямий зв’язок з кінцевим користувачем і можливість масштабувати свої рішення в реальну систему оборони. Для інвесторів – швидкий доступ до технологій, протестованих в умовах війни.

Подати заявку можна до 15 серпня на сайті k4.mod.gov.ua.

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