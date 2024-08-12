Cisco звільнить тисячі співробітників

12 августа 2024 г., 11:45

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Reuters пише, що Cisco має намір скоротити тисячі робочих місць в рамках другого раунду скорочень в цьому році, оскільки американський виробник мережевого обладнання зміщує фокус на більш швидкозростаючі сфери, включаючи кібербезпеку і штучний інтелект.



За словами джерел, які не були уповноважені говорити публічно, кількість скорочених співробітників може бути такою ж або трохи більшою, ніж чотири тисячі, звільнених в лютому. Ймовірно, це буде оголошено вже в середу разом з результатами компанії за четвертий квартал.



Агентство Reuters ексклюзивно повідомило про скорочення робочих місць, яке компанія Cisco, що базується в Сан-Хосе, штат Каліфорнія, оголосила в лютому, ще до того, як компанія оголосила про це.



Станом на липень 2023 року в компанії працювало близько 84 900 осіб, згідно з її річним звітом. Це число не враховує лютневі звільнення.



Cisco, найбільший виробник маршрутизаторів і комутаторів, які спрямовують інтернет-трафік, бореться з млявим попитом і обмеженнями в ланцюжку поставок у своєму основному бізнесі.

Це підштовхнуло компанію до диверсифікації за допомогою таких кроків, як купівля компанії Splunk, що займається кібербезпекою, за 28 мільярдів доларів, яку вона завершила в березні. Це придбання зменшить її залежність від разових продажів обладнання за рахунок збільшення бізнесу з підписки.



Компанія намагається включити продукти штучного інтелекту у свої пропозиції, і в травні підтвердила свою мету - до 2025 року отримати замовлень на продукти штучного інтелекту на суму 1 мільярд доларів. У червні компанія запустила фонд розміром 1 млрд дол. для інвестицій у стартапи в галузі АІ, такі як Cohere, Mistral AI та Scale AI. Тоді компанія заявила, що за останні кілька років здійснила 20 придбань та інвестицій у сфері АІ.



Згідно з даними сайту Layoffs.fyi, з початку року в 393 технологічних компаніях було звільнено понад 126 000 осіб.

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