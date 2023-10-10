«Мінцифри» розробило дорожню карту регулювання штучного інтелекту в Україні

10 октября 2023 г., 10:25

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«Міністерство цифрової трансформації України» представило дорожню карту з регулювання штучного інтелекту, що допоможе вітчизняним компаніям підготуватися до ухвалення закону-аналога AI Act «Європейського Союзу», а громадянам – навчитися захищати себе від ризиків ШІ.

У розробці дорожньої карти брав участь профільний бізнес, науковці та освітяни з експертного комітету зі ШІ при «Мінцифри». З ініціативи комітету проведено стратегічну сесію, у якій взяли участь представники українських компаній у сфері штучного інтелекту.

Важливий фокус – права українців у цифровому просторі. Штучний інтелект щодня розвивається, тому стоїть ціль – створити безпечне середовище, у якому ШІ допомагатиме суспільству, а не створюватиме додаткові загрози.

В основі впровадження регулювання штучного інтелекту лежить bottom-up підхід, який передбачає рух від меншого до більшого: спочатку бізнес отримає інструменти для підготовки до майбутніх вимог, а після цього буде ухвалено закон. Підхід враховує інтереси ключових причетних сторін і дає змогу знайти баланс між інтересами бізнесу та захистом прав громадян.

«Формувати культуру саморегуляції бізнесу планується кількома шляхами. Зокрема, підписанням добровільних кодексів поведінки, які свідчитимуть про етичність використання ШІ компаніями. Ще один інструмент – "Біла книга", що ознайомить бізнес із підходом, термінами та етапами впровадження регулювання. Також планується публікація рекомендацій – загальних і секторальних, щоб дати відповідь на запитання, що і як потрібно робити, щоб підготуватися до ухвалення закону», – підкреслив Олександр Борняков, заступник міністра цифрової трансформації.

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