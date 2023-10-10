Microsoft в листопаді презентую власні АІ-чипи штучного інтелекту?

10 октября 2023 г., 9:35

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Згідно з джерелами видання The Information, компанія Microsoft має намір розкрити деталі про майбутні апаратні розробки для прискорення завдань штучного інтелекту.

Як стверджується, анонс майбутнього чипа запланований на листопад - презентація відбудеться під час щорічної конференції Microsoft Ignite.

Конференція, яка пройде в Сіетлі з 14 по 17 листопада, повинна продемонструвати всі розробки, які Microsoft проводить в галузі AI.

Передбачуваний запуск AI-чипа, безсумнівно, займе центральне місце в анонсі. Попит на прискорювачі штучного інтелекту настільки великий, що гіганти індустрії намагаються включитися в гру. При цьому зараз у цьому секторі домінує NVIDIA - її графічні процесори H100 і A100 є основою більшої частини AI-інфраструктури в усьому світі.

Експерти прогнозують, що запустивши власний AI-чип під кодовою назвою Athena, компанія Microsoft сподівається зрівнятися або перевершити продуктивність пропозицій NVIDIA. Більш того, це дозволить Редмонду знизити вартість АІ-інфраструктури, яка на тлі великого попиту зростає майже кожен день. Ціна графічного процесора H100 може досягати 30 тис дол., як результат створення центру обробки даних з використанням цих компонент може коштувати сотні мільйонів.

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