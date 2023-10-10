У процесор Exynos 2400 буде вбудована графіка Xclipse 940 з архітектурою AMD RDNA 3

10 октября 2023 г., 11:35

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На конференції Samsung System LSI Tech Day 2023 було зроблено низку оголошень щодо перспективних розробок виробника у сфері напівпровідників.



Однією з головних подій заходу став попередній показ флагманського мобільного процесора Samsung нового покоління - Exynos 2400 з графічним процесором Xclipse 940 на базі новітньої архітектури AMD RDNA 3. Демонстрація в реальному часі показала істотно розширені можливості процесора з трасування променів, що дозволяє підвищити реалістичність і ігровий процес коштом низки оптичних ефектів, включаючи глобальне освітлення, відображення та рендеринг тіней.



Завдяки значному зростанню обчислювальної продуктивності процесор Exynos 2400 відрізняється 1,7-кратним збільшенням продуктивності CPU і помітним 14,7-кратним збільшенням продуктивності штучного інтелекту в порівнянні з попередньою моделлю Exynos 2200. Крім того, Samsung представила новий інструмент штучного інтелекту, продемонструвавши можливості AI з генерації з тексту зображення за допомогою референсної плати Exynos 2400.



Також вперше було представлено технологію Zoom Anyplace, засновану на датчику зображення на 200 Мп. Ця інноваційна технологія забезпечить абсолютно нові можливості зуму камери, дозволяючи користувачам мобільних пристроїв знімати об'єкти, що рухаються, з 4-кратним наближенням без погіршення якості зображення. Технологія стеження на основі штучного інтелекту автоматично відстежує та фіксує об'єкти, при цьому запис ведеться одночасно у повноекранному режимі, що гарантує, що жоден момент чи деталь не залишаться не відбитими.





Також на заході були представлені модем наступного покоління 5G з підтримкою вузькосмугового Інтернету речей (NB-IoT), готовий до роботи у не наземних мережах (NTN); новий бренд датчиків зору ISOCELL Vizion та процесор Smart Health.



Новий автомобільний процесор Samsung Exynos Auto V920, серійне виробництво якого намічено на 2025 р., було продемонстровано у кількох додатках на кількох дисплеях. Водночас відеоролик про датчик зображення ISOCELL Auto 1H1 розповідав про його високий динамічний діапазон (HDR) при частоті 120 Гц та чудові характеристики придушення мерехтіння світлодіодів (LFM), які забезпечують безпечніше водіння.



Демонструючи свої можливості в галузі стільникового зв'язку та технологій підключення, компанія Samsung провела відеодемонстрацію супутникового зв'язку NB-IoT NTN у співпраці з компанією Skylo Technologies, постачальником послуг NTN, з використанням еталонного модема Samsung нового покоління. Також було продемонстровано бездротове керування освітленням за допомогою над широкосмугового (UWB) рішення Exynos Connect U100.



Серед інших інновацій, представлених на виставці, відзначається 200-мегапіксельний датчик зображення надвисокої роздільної здатності ISOCELL HP2; рішення для камер з функціями допомоги водієві (ADAS) та автономного водіння (AD) ISOCELL Auto 1H1; ІС драйвера OLED-дисплея із квантовими точками (QD); рішення для забезпечення безпеки IoT; ІС керування живленням бездротової зарядки (PMIC).

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