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Microsoft снова в лидерах сегмента решений для хранения корпоративной информации

13 ноября 2020 г., 11:35
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Исследовательская компания Gartner третий год подряд помещает Microsoft в сегмент лидеров магического квадранта решений в области хранения данных крупных предприятий (Enterprise Information Archiving, EIA).

За последние годы Microsoft существенно увеличила инвестиции в создание решений по управлению рисками и инструментов для соблюдения нормативных требований, а также для архивирования и управления информацией, как в рамках экосистемы Microsoft 365, так и за ее пределами. Все эти инструменты помогают организациям функционировать в условиях постоянно растущего объема данных и меняющихся требований регуляторов, касающихся управления этой информацией.

Согласно утверждению Gartner, продукты лидеров квадранта являются наиболее многофункциональными и масштабируемыми. Кроме того, эти компании-лидеры имеют стабильные финансовые показатели и устойчивое положение на рынке. Также вендоры, участвовавшие в исследовании, производят собственные инструменты для миграции, чтобы помочь своим клиентам быстрее перейти на новые платформы для хранения данных, не полагаясь на участие третьих сторон.

Microsoft снова в лидерах сегмента решений для хранения корпоративной информации

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