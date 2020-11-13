Мошеннические приложения под видом модов Minecraft выуживают сотни долларов

13 ноября 2020 г., 12:15

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Компания Avast обнаружила в магазине Google Play множество вредоносных мобильных приложений, нацеленных на геймеров, особенно на поклонников популярной видеоигры Minecraft. Так называемые «fleeceware-приложения» предлагают новые скины, красочные обои или модификации для игры, но цена за подписку на них стоит несоразмерные сотни долларов в месяц. Исследователи Avast сообщили Google о семи fleeceware-приложениях в магазине, но на момент публикации они все еще активны.

Fleeceware – это сравнительно новая разновидность мошенничества. Пользователю предлагают скачать интересное приложение на бесплатный пробный период, чаще всего – на три дня. Затем приложение автоматически списывает дополнительную плату до $30 в неделю, не предупреждая об этом пользователя. Мошенники рассчитывают на то, что пользователь забудет об установленном приложении и его короткой пробной версии, либо не заметит реальную стоимость подписки. В отзывах на подобное приложение нет средних оценок, – в основном стоит либо 1 звезда, либо 5, – а его общий рейтинг очень низкий.

«Мошенническая схема рассчитана на тех, кто скачивает приложение, не обращая внимания на написанное мелким шрифтом описание. Именно поэтому жертвами злоумышленников рискуют стать дети, поскольку, скачивая дополнительный контент для Minecraft, они могут не прочитать или не понять условия, которые они принимают, устанавливая приложение. Мы призываем наших клиентов сохранять бдительность, загружая любые приложения от неизвестных разработчиков, и всегда внимательно изучать отзывы пользователей и соглашения об оплате перед тем, как оформить подписку», – отмечает Ондржей Дэвид, руководитель группы анализа вредоносных программ в Avast.

Если вы подозреваете, что установили приложение типа fleeceware, то просто удалить его будет недостаточно: не забудьте отменить подписку непосредственно в магазине приложений (Google Play > меню в верхнем левом углу > Подписки).

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