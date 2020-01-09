Уже через четыре года технология Micro LED способна стать массовой

9 января 2020 г., 13:28

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Вследствие высокой стоимости производства, в настоящее время применение технологии Micro LED ограничено крупноформатными коммерческими дисплеями и домашними кинотеатрами класса High-End. Однако, по мнению аналитиков Digitimes Research, все идет к тому, что уже в 2024 г. будет дан старт массовому применению выполненных по этой технологии дисплеев различной диагонали.

Sony и Samsung Electronics уже выпускают дисплейные модули на базе Micro LED, однако их стоимость превышает 50 тыс. долл. за 1 кв. м. Для сравнения, стоимость 1 кв. м. для дисплея 4К LCD TV диагональю 75″ колеблется в пределах 500-1500 долл., а аналогичный показатель у OLED TV диагональю 77″ составляет 3000-6000 долл.

Размеры стеклянных подложек лимитированы для производственных линий. Как результат, изготовить панели LCD либо OLED TV с диагональю более 120″ представляется крайне проблематичным. В то же время, применяя технологию Micro LED возможно производить дисплейные модули размерности 110″, 220″, 440″, 790″ и выше. Главная проблема — как удешевить этот процесс. Одним из возможных эффективных вариантов на сегодняшний день является применение встроенных CMOS микросхем в чипы Micro LED. Кроме того, плюсом является возможность использования не только стеклянных подложек, но также гибких либо металлических.

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