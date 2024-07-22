Microsoft: близько 8,5 мільйонів пристроїв постраждали від збою, пов'язаного з CrowdStrike

22 июля 2024 г., 9:35

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Глобальний технічний збій, пов'язаний з оновленням програмного забезпечення CrowdStrike, торкнувся майже 8,5 млн пристроїв, повідомила компанія Microsoft у своєму блозі в суботу.



«За нашими оцінками, оновлення CrowdStrike зачепило 8,5 мільйона пристроїв під управлінням Windows, або менше одного відсотка всіх комп'ютерів під управлінням Windows», - йдеться в блозі компанії.



Оновлення програмного забезпечення глобальної фірми з кібербезпеки CrowdStrike, одного з найбільших операторів у цій галузі, спричинило системні проблеми, які призупинили польоти, змусили мовників вийти з ефіру і залишили клієнтів без доступу до таких послуг, як охорона здоров'я або банківські послуги.



«Хоча відсоток був невеликим, широкі економічні та соціальні наслідки відображають використання CrowdStrike підприємствами, які надають багато критично важливих послуг», - йдеться в повідомленні Microsoft.



CrowdStrike допоміг розробити рішення, яке допоможе інфраструктурі Microsoft Azure прискорити виправлення, заявила Microsoft, додавши, що вона співпрацює з Amazon Web Services і Google Cloud Platform, ділячись інформацією про наслідки, які Microsoft спостерігає в галузі.



Reuters зазначає, що у суботу індустрія авіаперевезень відновлювалася після збою, який спричинив скасування тисяч рейсів, залишивши пасажирів у скрутному становищі або з багатогодинними затримками, оскільки аеропорти та авіакомпанії були охоплені збоєм в роботі ІТ-систем. Delta Air Lines, одна з найбільш постраждалих авіакомпаній, повідомила, що станом на 10 ранку за східним часом (14-00 за Гринвічем) в суботу було скасовано понад 600 рейсів.

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