 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Зафіксовано масові несанкціоновані публікації FleepBot - ПЗ, що розроблено у рф

22 июля 2024 г., 10:25

Держспецзвʼязку повідомляє, що 21 липня було зафіксовано масові публікації повідомлень провокативного характеру у низці відомих українських телеграм-каналів, які використовували програмне забезпечення FleepBot для розміщення новин.

За інформацією з відкритих джерел, хакери зламали сервіс автоматизації публікації постів FleepBot, який розроблено та належить компанії з рф, і почали робити пости у телеграм-каналах від імені власників.

Для усунення проблеми рекомендуємо видалити бота FleepBot з адміністраторів каналу.

«Хотіли б черговий раз наголосити на небезпеці застосування будь-яких програмних засобів країни-агресора, і необхідності ретельно перевіряти походження ПЗ перед його застосуванням», зазначили представники Держспецзвʼязку.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  