Зафіксовано масові несанкціоновані публікації FleepBot - ПЗ, що розроблено у рф

Держспецзвʼязку повідомляє, що 21 липня було зафіксовано масові публікації повідомлень провокативного характеру у низці відомих українських телеграм-каналів, які використовували програмне забезпечення FleepBot для розміщення новин.
За інформацією з відкритих джерел, хакери зламали сервіс автоматизації публікації постів FleepBot, який розроблено та належить компанії з рф, і почали робити пости у телеграм-каналах від імені власників.
Для усунення проблеми рекомендуємо видалити бота FleepBot з адміністраторів каналу.
«Хотіли б черговий раз наголосити на небезпеці застосування будь-яких програмних засобів країни-агресора, і необхідності ретельно перевіряти походження ПЗ перед його застосуванням», зазначили представники Держспецзвʼязку.
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