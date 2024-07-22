Зафіксовано масові несанкціоновані публікації FleepBot - ПЗ, що розроблено у рф

22 июля 2024 г., 10:25

Держспецзвʼязку повідомляє, що 21 липня було зафіксовано масові публікації повідомлень провокативного характеру у низці відомих українських телеграм-каналів, які використовували програмне забезпечення FleepBot для розміщення новин.



За інформацією з відкритих джерел, хакери зламали сервіс автоматизації публікації постів FleepBot, який розроблено та належить компанії з рф, і почали робити пости у телеграм-каналах від імені власників.



Для усунення проблеми рекомендуємо видалити бота FleepBot з адміністраторів каналу.



«Хотіли б черговий раз наголосити на небезпеці застосування будь-яких програмних засобів країни-агресора, і необхідності ретельно перевіряти походження ПЗ перед його застосуванням», зазначили представники Держспецзвʼязку.

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