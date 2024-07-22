"Укренерго" отримає 100 млн євро від KfW на відновлення енергетики

22 июля 2024 г., 8:25

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Міністерство економіки України повідомило, що український бізнес вже почав залучати кошти в рамках грантової програми Ukraine Investment Framework (UIF), яка є частиною інвестиційного компонента програми Ukraine Facility.



Першу угоду на 100 млн євро уклали німецький державний банк KfW та НЕК "Укренерго". Гроші підуть на реконструкцію, відновлення та розширення електроенергетичної інфраструктури. Про це повідомила перший віце-прем’єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко.



За її словами, перші інвестиційні проекти вже були відібрані. У червні під час проведення конференції з питань відновлення України URC у Берліні було підписано 12 Top-Up угод з міжнародними фінансовими організаціями для залучення 990 млн євро гарантій та 356 млн євро змішаного фінансування. І угода між KfW та НЕК "Укренерго" є продовженням цих домовленостей.



Також повідомляється, що зараз активно розгортають роботу в Україні шведський Swedfund, французький AFD та польський BGK, які вже відкрили свої офіси в Україні.



Щоб отримати інвестиційне фінансування, український бізнес може вже зараз готувати проекти й подавати їх або до локальних банків-партнерів МФО, таких як, Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк чи багатьох приватних банків, або напряму до міжнародних фінансових організацій — Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку, Міжнародної фінансової корпорації, KfW та інших.



Для того, щоб якнайкраще підготувати проектну документацію українські підприємці можуть звернутись за допомогою до банків-партнерів чи МФО. Адже в рамках UIF передбачена технічна допомога на підготовку проектів для бізнесу.



У публічному секторі, для підтримки у підготовці якісних проектів, буде створений інструмент — Project Preparation Facility. Над його реалізацією зараз працює Уряд і партнери. Очікується, що інструмент може запрацювати на початку наступного року.

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