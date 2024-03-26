Check Point оновила сертифікацію криптографічного захисту інформації популярних моделей шлюзів інформаційної безпеки

26 марта 2024 г., 17:30

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Компанія Check Point Software Technologies на початку 2024 року провела оновлену сертифікацію ДССЗЗІ на відповідність стандартам криптографічного захисту інформації (КЗІ) для захисту даних з обмеженим доступом (конфіденційної, службової та таємної інформації) своїх популярних шлюзів інформаційної безпеки, таких як моделі 1535, 6400, 6600, 6900, 7000 та 16200, на базі нової, останньої, версії прошивки.

Як зазначають у компанії, це дозволяє замовникам будувати якісні та безпечні розгалужені інфраструктури, об’єднані між собою шлюзами безпеки виробництва Check Point, і саме там де межі використання засобів КЗІ потребують доступу до конфіденційної інформації (про фізичну особу або інформації доступ до якої обмежений фізичною або юридичною особою), службової інформації (що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, інформації що зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни тощо) та таємної інформації (банківська таємниця, таємниця досудового розслідування та інша передбачена законом таємниця, крім державної таємниці).

Наразі компанія Check Point не тільки єдина на українському ринку з найбільшою кількістю висновків на технічну відповідність заявленим характеристикам та на відповідність вимогам криптографічному захисту інформації від «Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України», а й має унікальні підтверджені сертифікати на своє обладнання що призначено для роботи з таємною інформацією та інформацією для службового використання.

Окремо варто зазначити, що також, вперше в Україні (для виробників іноземного походження), також проходить сертифікація продуктів Check Point на технічну відповідність заявленим характеристикам (ТЗІ) рівня Г-3.

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