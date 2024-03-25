Micron досягає рекордних показників, оскільки попит на АІ забезпечує сильний прогноз

25 марта 2024 г., 11:35

0

Tweet

Micron Technology оголосила результати другого кварталу свого фінансового 2024 року, які перевершили очікування аналітиків.



Виторг зріс до 5,82 млрд дол. з 3,69 млрд дол. за квартал у річному вимірі.



Компанія повідомила про чистий прибуток у розмірі 793 млн дол., порівняно з чистим збитком у 2,3 млрд дол. за аналогічний період минулого року.



Аналітики вважають, що Micron є одним з найбільших бенефіціарів у напівпровідниковій промисловості від багаторічних можливостей, що відкриваються завдяки АІ.



Компанія повідомила в середу, що її мікросхеми високошвидкісної пам’яті (HBM), які відносяться до надшвидких напівпровідників, що використовуються в розробці додатків для штучного інтелекту, були розпродані на весь 2024 рік. Більша частина поставок на 2025 рік також розподілена, додали в Micron.



Головний комерційний директор Micron Суміт Садана (Sumit Sadana) повідомив агентству Reuters у середу, що компанія підписала контракти з новими клієнтами на свою продукцію HBM, про яких ще не оголосила.



У третьому фінансовому кварталі Micron очікує отримати виторг в розмірі 6,6 млрд дол., що перевищує прогноз аналітиків на рівні 6,02 млрд дол.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365