Розробка українських інженерів спростить налаштування 5G мереж під потреби бізнесу

25 марта 2024 г., 10:25

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Українські інженери GlobalLogic в рамках телекомунікаційної виставки MWC Barcelona 2024 представили 5G ClusterCraft Accelerator – архітектуру для налаштування 5G мереж під потреби бізнесу.

Сучасні підприємства та бізнеси все частіше потребують розгортання власної приватної мережі. Це допомагає підвищувати безпеку, швидше передавати дані, гнучко керувати доступами та навантаженням на мережу. А ще – оптимізувати витрати бізнесу. Адже завдяки хмарній моделі NaaS («Мережа як сервіс») бізнеси можуть орендувати мережеві послуги у хмарного постачальника та вирівняти свої витрати з фактичним використанням мережевих ресурсів.

Команда з 16 українських інженерів GlobalLogic створила 5G ClusterCraft Accelerator – архітектурну кодову базу, що значно сприятиме розвитку NaaS та приватних 5G мереж. Вона дає можливість налаштовувати платформи провайдерів зв’язку та створювати нові бізнес-моделі надання послуг – як, наприклад, онлайн оренда мережевого програмного забезпечення з підтримкою декількох хмарних рішень одночасно. Це дозволяє, приміром, обрати дата-центр Azure в Берліні та розгорнути сервіс або дата-центр AWS в Лондоні.

Також 5G ClusterCraft Accelerator дає можливість: швидко розгортати комплексні (end-to-end) приватні мережі з миттєвим моніторингом змін для підвищення безпеки, використовуючи сучасні GitOps підходи; тестувати навантаження на мережу, забезпечуючи високу надійність зв'язку; пропонувати гнучкість у виборі хмарних сервісів для оптимізації внутрішньої інфраструктури; використовувати програмне забезпечення будь-якого стороннього постачальника для побудови телекомунікаційної мережі.

За прогнозами, ринок приватних 5G мереж досягне 6,4 млрд дол. до 2026 року. Водночас ринок NaaS також стрімко зростає: у 2023 році він досягнув 14,6 млрд дол. з середньорічним темпом (CAGR) у 26,7%. Передбачається, що до 2032 року його фінансова частка збільшиться до 115,5 млрд дол. А отже технологічні рішення на кшталт 5G ClusterCraft Accelerator допоможуть бізнесам прискорювати зростання та цифрову трансформацію.

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