Micron анонсировала PCIe-накопители Crucial P5 Plus на 176-слойной NAND

13 августа 2021 г., 13:15

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Micron Technology объявила о старте продаж твердотельных PCIe-накопителей Crucial P5 Plus.



Подчеркивается, что эти решения, построенные на базе первой на рынке 176-слойной NAND-памяти от Micron, позволяют создавать более компактные решения для хранения данных с меньшим энергопотреблением и более высокой скоростью. Помимо этого, усовершенствованная память Micron и инновационная технология контроллера обеспечивают прирост скорости последовательной записи до 66% и почти вдвое большую скорость последовательного чтения в сравнении с SSD Crucial предыдущего поколения.



«В условиях роста рабочих нагрузок с интенсивным использованием данных потребители всё чаще испытывают нужду в высокопроизводительных решениях для хранения данных при решении таких задач как работа в инженерных приложениях, редактирование видео, создание контента и игр, - отмечает Тереза Келли (Teresa Kelley), вице-президент и генеральный менеджер группы потребительских товаров компании Micron. - Благодаря использованию нашей мощной, лучшей в отрасли 176-слойной 3D-NAND-памяти в сочетании с новейшим интерфейсом, обеспечивающим высокую пропускную способность, твердотельные накопители P5 Plus делают хранилища с поддержкой высочайшей скорости работы доступными для широкого круга потребителей на рынке».



Благодаря скорости чтения до 6600 МБ/с твердотельные накопители Crucial P5 Plus также обеспечивают прирост скорости произвольного чтения на 67%, а скорости произвольной записи — на 40% по сравнению с предыдущим поколением SSD Crucial Gen3. P5 Plus идеально подходят для сборки новых ПК с интерфейсом PCIe Gen4 или обновления систем с на базе PCIe Gen3 — новые SSD совместимы с обеими версиями PCIe и были протестированы на платформах Intel и AMD, включая новейшие процессоры Intel Core 11-го поколения и материнские платы AMD Ryzen 3000 PCIe 4.0. Также новые накопители имеют обратную совместимость с большинством компьютерных систем Gen3, поддерживающих форм-факторы M.2.



Новые высокопроизводительные твердотельные накопители Crucial P5 Plus дополняют линейку Crucial, уже включающую внутренние и внешние твердотельные накопители - такие как MX500, BX500, P5, P2, X8 и X6. Все твердотельные накопители P5 Plus поставляются с управляющим ПО Crucial Storage Executive, позволяющим повысить безопасность данных и оптимизировать производительность и обновления прошивки, а также бесплатным софтом для клонирования, обеспечивающим простую установку прямо из коробки.



Продукты Crucial будут доступны в конце августа.

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