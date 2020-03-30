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Mi AIoT Router AX3600 — новый маршрутизатор с поддержкой Wi-Fi 6

30 марта 2020 г., 16:35
Mi AIoT Router AX3600 — новый маршрутизатор с поддержкой Wi-Fi 6

Xiaomi представила беспроводной маршрутизатор Mi AIoT Router AX3600, который является первым решением производителя с поддержкой Wi-Fi 6. Он оснащен специализированной антенной AIoT что, позволяет автоматически обнаруживать устройства IoT и подключаться к ним в одно касание. Маршрутизатор также поддерживает подключение до 248 устройств одновременно.

Кроме того, компания выпустила Mi AIoT Router AC2350. Это более доступный по цене вариант Mi AIoT Router AX3600 с технологией Wi-Fi 5 и поддержкой подключения до 128 устройств. Для новинки заявлена скорость до 2183 Мбит/с.

Модели Mi AIoT RouterAX3600 и Mi AIoT Router AC2350 станут доступными в розничной сети «Алло», авторизованных Mi Store и магазинах партнеров во второй половине 2020 г.


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