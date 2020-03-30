Мировые расходы на ИТ-инфраструктуру снизятся вследствие пандемии COVID-19

30 марта 2020 г., 15:55

Глобальные расходы конечных пользователей на ИТ-инфраструктуру (серверы и корпоративные системы хранения данных) в 2020 г. снизятся вследствие широкомасштабной пандемии коронавируса.

Свежий прогноз IDC (без рассмотрения оптимистичного и пессимистичного сценариев) говорит о снижении выручки рынка серверов на 3,4% «YoY», до 88,6 млрд долл. Сегмент корпоративных storage-систем просядет на 5,5%, до 28,7 млрд долл. Ожидается, что серверный рынок просядет на 11,0% и 8,9% в первом и втором кварталах соответственно, а во второй половине года вернется к росту. За аналогичные временные промежутки выручка от поставок систем хранения данных снизится на 7,3% и 12,4%, а к концу года вернется в незначительный плюс.

В отдаленной перспективе оба рынка вернутся к росту. За период с 2019 по 2024 показатель CAGR для серверного направления составит 4,9%, что позволит по итогам 2024 г. выйти на выручку в размере 116,6 млрд долл. Рынок внешних storage-систем при CAGR 1,3% к концу прогнозного периода выйдет на отметку в 32,4 млрд долл.

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