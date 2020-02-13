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MWC 2020 в Барселоне отменена

13 февраля 2020 г., 9:15
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MWC 2020 в Барселоне отменена

Как ранее уже сообщалось, организаторы Mobile World Congress (MWC) проводили в среду экстренное заседание по поводу проведения планировавшегося мероприятия в Барселоне.

В результате ассоциация GSMA, которая организует конференцию, приняла решение отменить MWC 2020 в сложившихся обстоятельствах, когда в Китае не угасает эпидемия коронавируса. По заявлению организаторов выставки в этих условиях проведение столь масштабного мероприятия могло бы стать небезопасным для его участников. "GSMA отменила MWC 2020, поскольку присутствует глобальная обеспокоенность в связи со вспышкой коронавируса, проблемы с поездками и другие обстоятельства. Все это делает невозможным проведние мероприятия", отмечается в официальном пресс-релизе ассоциации.

Крупнейшая выставка отрасли, запланированная на 24-27 февраля, впервые не будет проведена за 33 года с момента ее организации. Ее обычно посещает более 100 тыс. посетителей. По оценкам GSMA, мероприятие приносит примерно полмиллиарда долларов местной экономике.

Накануне решения MWC 2020 ряд компаний отозвали заявки на участие в MWC 2020 - среди них LG, TCL, Amazon, Nvidia, Ericsson, Cisco, Facebook, Intel, Sony, ZTE и vivo. Вчера этот список пополнили крупнейшие операторы - Deutsche Telekom, Orange и BT.

Также вчера стало известно, что FIA и Формула 1 сделали совместное заявление. Было объявлено, что планировавшийся на 19 апреля Гран При Китая отложен на неопределённый срок из-за эпидемии коронавируса.


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