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«Метинвест Диджитал» получил две новые золотые компетенции Microsoft 

26 января 2021 г., 16:26
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«Метинвест Диджитал» получил две новые золотые компетенции Microsoft

«Метинвест Диджитал» прошел сертификацию и получил две золотые компетенции Microsoft по разработке приложений Gold Application Development и Gold Application Integration.

Прохождение сертификации подтверждает наивысшую квалификацию технических экспертов компании по дизайну, разработке и мониторингу передовых облачных и веб-приложений Azure / Microsoft 365, а также глубокие знания технологий Microsoft и технические возможности интеграции приложений и данных для повышения эффективности и достижения бизнес-результатов.

Для получения любой серебряной или золотой компетенции, компания должна иметь в своем портфолио успешно внедренные проекты по соответствующей технологии. Таким образом, сертифицируя партнера по той или иной компетенции, Microsoft гарантирует клиентам, что партнер качественно решит их бизнес-задачи в рамках сертифицированного направления.

За два года партнерства с Microsoft «Метинвест Диджитал» сертифицировался по 9 компетенциям из 18 возможных. На сегодняшний день в активе компании семь золотых сертификаций — Gold Cloud Platform, Gold Data Platform, Gold Windows and Devices, Gold DevOps, Gold Data Analytics, Gold Application Development, Gold Application Integration и две серебряные — Silver DataCenter и Silver Security.

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