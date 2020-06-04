«Метинвест Диджитал» повысил эффективность управления проектами с Microsoft Project Online

4 июня 2020 г., 16:45

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«Метинвест Диджитал», как ИТ-партнер одного из крупнейших мировых горно-металлургических холдингов, теперь распространяет свою экспертизу и на внешних клиентов, помогая им на пути их цифровой трансформации. Действуя в качестве независимой компании с 2018 г., интегратор имеет команду из более 870 технических и программных экспертов, работающих ежегодно над сотнями проектов. «Метинвест Диджитал» управляет ими всеми при помощи Microsoft Project Online и инструментов Office 365 – таких, как Power BI для обработки данных и бизнес-аналитики и Teams для эффективного командного сотрудничества.

«"Метинвест Диджитал" одновременно занимался множеством ИТ-проектов и нам не хватало общей координации. Требовалось усовершенствовать нашу методологию управления проектами с помощью эффективных инструментов, – рассказывает Алексей Решетняк, директор по разработке и внедрению. – С этой целью было решено внедрить инструменты Office 365 и Project Online в сотрудничестве с партнером Microsoft Leo Consulting.

Раньше мы координировали свою деятельность посредством электронной почты и таблиц Excel. Однако нам было крайне необходимо более четкое понимание нашего портфолио: проекты и их хронологию, статусы выполнения, имеющиеся ресурсы и т.п. И вся эта информация должна была быть собранной в одном месте. Первым нашим шагом в этом направлении стало внедрение набора динамических отчетов, чтобы обеспечить большую наглядность всех ключевых аспектов управления проектам, например ресурсного планирования.

Централизация всех проектных данных с помощью Project Online и использования Power BI для их визуализации помогли нам сэкономить время на анализ проектов и сократить использование ресурсов на 60%».

Теперь «Метинвест Диджитал» имеет целостную картину всего процесса и получает преимущества от полной прозрачности движения и анализа эффективности проектов. Это также уменьшило разрывы в коммуникациях, на четверть сократив количество email, связанных с проектной деятельностью.

Успех этой трансформации вдохновил «Метинвест Диджитал» на новые разработки. Компания уже предлагает BI-модели своим клиентам, строя для них аналитические панели. Также планируется автоматизировать еще больше бизнес-процессов с помощью инструментов Office 365, а Power Platform позволит создавать собственные приложения.

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