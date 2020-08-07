«Метинвест Диджитал» получила серебряные компетенции Microsoft по обеспечению безопасности и разработке облачных приложений

7 августа 2020 г., 17:35

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Компания «Метинвест Диджитал» сообщала о прохождении сертификации и расширению статуса сертифицированного партнера Microsoft компетенциями по обеспечению безопасности решений Microsoft Silver Security и разработки приложений Microsoft Silver Application Development.

Отмечается, что компетенция Microsoft Silver Security подтверждает, что эксперты компании обладают глубокими техническими и управленческими знаниями, а также навыками и опытом, необходимыми для разработки, внедрения и управления комплексными программами информационной безопасности на платформе Microsoft по направлениям:

• защиты информации и пользовательских устройств;

• управления доступом и идентификацией пользователей;

• построения служб мониторинга событий и защиты от угроз кибербезопасности.

Сертификация Microsoft Silver Application Development свидетельствует о квалификации специалистов «Метинвест Диджитал» по разработке, внедрению и обслуживанию облачных приложений и служб Microsoft Azure от определения требований и проектирования до разработки, развертывания и мониторинга внедренных систем.

Сергей Детюк, генеральный директор «Метинвест Диджитал», заявил: «Получение новых компетенций по технологиям Microsoft, лидера по предоставлению интеллектуальных решений для цифровой трансформации бизнеса — подтверждение высокого уровня профессионализма нашей команды экспертов. «Метинвест Диджитал» — молодая, но очень амбициозная компания, которая всего за два года своего существования стала сертифицированным партнером Microsoft по семи компетенциям. Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем сертификацию, чтобы расширять свою экспертизу и обеспечивать наивысшее качество ИТ-решений для наших клиентов».

Сообщается, что прошлом году «Метинвест Диджитал» получила партнерский статус Microsoft Gold Certified Partner по компетенциям Gold Cloud Platform, Gold Data Platform, Gold Windows and Devices, Gold DevOps и Gold Data Analytics.

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