Решение Red Hat повысит устойчивость данных для Kubernetes-приложений

Компания Red Hat представила решение, которое позволит заказчикам расширить возможности уже имеющихся инсталяций и инфраструктур по защите данных, чтобы повысить устойчивость данных для облачных рабочих нагрузок.

Red Hat OpenShift Container Storage 4.6 входит в линейку продуктов Red Hat Data Services нацеленных на системы, функционирующие в гибридных и мультиоблачных средах.

С распространением Kubernetes для поддержки критически важных приложений, корпоративным ИТ-службам предстоит столкнуться с резким ростом запроса на интегрированную масштабируемость и отказоустойчивость данных. Red Hat OpenShift Container Storage 4.6 помогает расширить уже имеющиеся у организации возможности по защите данных и распространить их на приложения Kubernetes без модернизации инфраструктуры защиты данных.



Решение Red Hat OpenShift Container Storage 4.6 тесно интегрировано с Red Hat OpenShift, ведущей Kubernetes-платформой корпоративного класса, и предлагает следующие возможности для повышения устойчивости данных.



Snapshot-функционал с оркестрацией через Container Storage Interface (CSI) для создания настраиваемых мгновенных (point-in-time) снимков или клон-копий персистентных томов (persistent volume) данных упрощает откат к предыдущему состоянию и пригодится как ИТ-администраторам, так и разработчикам приложений.



OpenShift Data Protection API обеспечивают корректное восстановление данных и приложений, работающих в pod’ах. Средствам резервного копирования необходим контекст ресурсов кластера, чтобы при восстановлении приложений они могли находить пространства имен, связанные с соответствующими персистентными данными. OpenShift Data Protection API позволяет бизнес-партнерам Red Hat более эффективно интегрировать свои решения по защите данных с OpenShift, делая их проще и удобнее для конечных пользователей.



Обширная поддержка на уровне экосистемы сертифицированных Red Hat средств резервного копирования, включая IBM Spectrum Protect Plus (обеспечивает устойчивость данных для контейнерных приложений на Red Hat OpenShift и Kubernetes), TrilioVault for Kubernetes (Kubernetes-нативная система защиты данных и аварийного восстановления для приложений Red Hat OpenShift), Kasten K10 (Kubernetes-нативный инструментарий управления данными для приложений Red Hat OpenShift в гибридных облачных средах).



Новые функции устойчивости данных уже доступны в Red Hat OpenShift Container Storage 4.6.



Ашеш Бадани (Ashesh Badani), старший вице-президент Red Hat по направлению Cloud Platforms, отметил: «Предприятия ожидают, что OpenShift решит их потребности в части облачных приложений и данных. В этих условиях устойчивость данных является одной из ключевых проблем, и она эффективно решается с помощью новой версии Red Hat OpenShift Container Storage. Благодаря поддержке CSI-snapshot’ов и OpenShift API for Data Protection, наши заказчики могут повысить устойчивость данных без замены или модернизации своей инфраструктуры защиты данных».



Роберт Станко (Robert Stanko), управляющий директор по ИТ, APIS IT, сказал: «Мы хотим быть на острие технологий, но одновременно должны помнить, что нашим клиентам нужна безопасность и предсказуемость. Поэтому Red Hat OpenShift Container Storage стал очевидным выбором для хранения наших контейнеров Red Hat OpenShift».

