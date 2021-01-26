Маршрутизатор TP-Link Archer AX90с поддерживает Wi-Fi 6

26 января 2021 г., 15:55

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Представленный в нашей стране TP-Link беспроводной маршрутизатор Archer AX90 более доступен, чем флагманские модели производителя, но при этом отличается широким набором функций. Новинка работает в трех диапазонах и обеспечивает скорость соединения до 4804 Мбит/с на несущей частоте 5 ГГц, до 1201 Мбит/с на второй частоте в районе 5 ГГц и до 574 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц. Поддержка технологии OneMesh станет простым способом для создания Mesh-сети с одним именем и бесшовным покрытием во всём доме. Кроме того, покрытие такой сети можно увеличить, подключив к маршрутизатору усилитель Wi-Fi cигнала либо другой маршрутизатор с поддержкой OneMesh. А реализованная в устройстве поддержка технологий OFDMA и MU-MIMO позволяет оперативно передавать данные сразу на несколько терминалов.

Archer AX90 оснащен четырёхъядерный процессором с тактовой частотой 1,5 ГГц. Также отметим наличие восьми внешних антенн с высоким коэффициентом усиления сигнала, набора гигабитных портов, куда входит один WAN/LAN 2,5 Гбит/с, один гигабитный порт WAN/LAN и 3 гигабитных порта LAN, а также двух интерфейсов USB — 3.0 и 2.0.



Среди преимуществ модели Archer AX90 — пакет безопасности TP-Link HomeShield, с функцией выявления уязвимостей сети, эффективным контролем проводимого в сети времени и блокировкой нежелательных сайтов. HomeShield постоянно выполняет мониторинг сети, сохраняет статистику использования Wi-Fi и формирует еженедельные и ежемесячные отчёты. Отметим также шифрование WPA3 для надежной защиты от несанкционированного доступа.



Рекомендованная розничная цена Archer AX90 составляет 8999 грн.

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