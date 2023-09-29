«Армія дронів» передала на фронт ще 1740 безпілотників

29 сентября 2023 г., 8:25

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Від «Армії дронів» на фронт передали нову партію безпілотників — 1740 БПЛА українського виробництва та «пташок», які стоять на озброєнні країн НАТО.

«У сфері БПЛА вже відбувається технологічна революція. За останній рік виробництво дронів масштабували в 100 разів, понад 200 українських компаній почали виробляти дрони, Уряд виділив бюджет на БПЛА. Щотижня ударні роти БПЛА Армії дронів продовжують встановлювати нові рекорди й знищувати ворожу техніку. Сьогодні передаємо нову партію безпілотників на фронт. Це розвідувальні, FPV-дрони, мавіки, матрікси, Вампіри, авіаційні комплекси Пінгвін та інші БПЛА, роботу яких вже скоро відчує ворог», - зазначив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

До нової партії дронів входять, зокрема, розвідувальні дрони українського виробництва «Лелека», безпілотний авіаційний комплекс «Авенджер», ударні коптери R-18 та «Вампіри», які вже довели свою ефективність у знищенні ворожих систем ППО, машин, складів. Також передали 414 оптико-електронних комплексів «Сова», що дають змогу спостерігати за ворогом, виявляти ворожі позиції мінометів.

«Дрони вже неодноразово доводили свою ефективність на передовій - вони знищують склади з боєприпасами, вартісну техніку окупантів, виявляють їхні позиції, дають змогу працювати далеко в тилу ворога. І ми робимо все можливе, щоб наші захисники не відчували дефіциту в безпілотниках. Вже закупили для військових тисячі дронів, і з кожним днем на фронті їх ставатиме більше. І надзвичайно важливо, що якісні та ефективні безпілотники пропонують саме українські виробники», - зазначив Голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

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