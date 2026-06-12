SpaceX оцінили в 1,77 трлн дол., Ілон Маск - перший трильйонер в історії

12 июня 2026 г., 13:35

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Корпорація SpaceX офіційно встановила абсолютний світовий рекорд, провівши найбільше первинне публічне розміщення акцій в історії фінансових ринків.





Як повідомляє Reuters, виробник ракетної техніки та постачальник супутникового звʼязку і AI-технологій встановив фінальну ціну лістингу на рівні 135 дол. за одну просту акцію. У межах глобального IPO компанія успішно реалізувала 555,56 млн акцій, залучивши 75 млрд дол. живого капіталу. Цей результат дозволив оцінити сукупну ринкову вартість SpaceX в астрономічні 1,77 трлн дол. на базі 13,08 млрд акцій, що перебувають в обігу.





Таким чином, компанія Ілона Маска побила попередній світовий рекорд державної нафтової корпорації Saudi Aramco, яка під час виходу на біржу в Ер-Ріяді у грудні 2019 року залучила 25,6 млрд дол. з капіталізацією 1,71 трлн дол. З урахуванням інфляційного коригування на 2026 рік, історичні показники Aramco становили 33,2 млрд дол. залучених коштів за загальної оцінки 2,21 трлн дол.





Процедура оголошення ціни IPO SpaceX відбулася за унікальним сценарієм, який порушив традиційні канони Волл-стріт. Компанія зафіксувала вартість паперів відразу після завершення фінального засідання з банкірами, направивши документ типу Free-Writing Prospectus до Комісії із цінних паперів і бірж США SEC, коли регулярні торги на біржах ще тривали. Зазвичай емітенти оголошують ціну суворо після закриття ринків, щоб уникнути раптових макроекономічних коливань. Крім того, компанія заздалегідь визначила ціну без проведення тривалого класичного класичного процесу збору заявок та виділила безпрецедентну квоту в розмірі 30% від усього обсягу емісії спеціально для роздрібних інвесторів.





Партнер Cherry Lane Investments Рік Меклер (Rick Meckler) зазначив, що ціноутворення SpaceX перебуває поза межами звичних фінансових моделей, оскільки такий колосальний акцент на роздрібних покупців робить структуру попиту байдужою до традиційних методик оцінки. При цьому сам засновник повністю зберіг контроль над компанією, оскільки структура корпоративного управління після лістингу залишає в руках Ілона Маска 82% від загальної кількості голосуючих акцій.





Офіційний старт торгів паперами під тикером SPCX на біржі Nasdaq заплановано на п'ятницю. За капіталізацією SpaceX одразу посяде сьоме місце серед усіх публічних компаній США, випередивши такі гіганти, як банк JPMorgan Chase, холдинг Berkshire Hathaway, фармацевтичну групу Eli Lilly, а також корпорацію Meta Platforms та власну автомобільну компанію Маска Tesla.





Головний виконавчий директор 50 Park Investments Адам Сархан (Adam Sarhan) підкреслив, що ціна була сформована збалансовано, проте реальним тестом для активу стане те, як ринок поглинатиме ці обсяги протягом наступних кількох тижнів, а не в перший день торгів.





За підсумками цього розміщення Ілон Маск офіційно став першим трильйонером в історії людства. До початку лістингу журнал Forbes оцінював його статки в 780 млрд дол., проте з урахуванням вартості його частки у SpaceX, яка тепер становить близько 866 млрд дол., та капіталізації інших активів, сукупний чистий капітал бізнесмена перевищить 1,1 трлн дол. Заступник редактора Forbes Wealth Метт Дюрот (Matt Durot) вказав, що найближчий переслідувач Маска в рейтингу багатіїв, співзасновник Alphabet Ларрі Пейдж, володіє капіталом близько 300 млрд дол., що становить менше третини від статків лідера.





Основним джерелом поточного виторгу SpaceX є підрозділ супутникового інтернету Starlink, який наразі обслуговує мільйони користувачів у 164 країнах світу. Крім того, компанія забезпечує понад чотири п'ятих від загальної маси корисного навантаження, виведеного на орбіту Землі за останні три роки. Важливу роль у капіталізації відіграє і суміжний стартап xAI, інтегрований у структуру бізнесу завдяки доступу до суперкомп'ютерної інфраструктури та реальних даних мережі X.





Директор з інвестицій Bokeh Capital Partners Кім Форрест (Kim Forrest) висловила думку, що фінансові прогнози компанії залишаються невизначеними через критичну залежність від державних контрактів, тому люди купують ці акції скоріше як віру у майбутнє людства та освоєння космосу, ніж як класичну інвестицію. Натомість старший стратег Renaissance Capital Метт Кеннеді (Matt Kennedy) резюмував, що оцінка SpaceX повністю ігнорує традиційні фінансові метрики, формуючи так звану премію Ілона Маска.





Провідними андеррайтерами та маркетмейкерами історичного розміщення виступили інвестиційні банки Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup та J.P. Morgan.





Історичний вихід SpaceX на фондовий ринок із оцінкою в 1,77 трлн дол. знаменує собою завершення епохи, коли приватна космонавтика вважалася виключно венчурним експериментом високого ризику. Залучення 75 млрд дол. за один день демонструє наявність колосальної надлишкової ліквідності на світових ринках, яка шукає масштабні інфраструктурні проєкти нового покоління. Фактично Волл-стріт капіталізувала не поточні фінансові потоки компанії, які за минулий рік були збитковими, а її абсолютну технологічну монополію на виведення корисного навантаження в космос та глобальне покриття супутниковим зв'язком Starlink.





Головна стратегічна особливість цього IPO полягає у свідомому руйнуванні інституційних механізмів фінансового ринку. Надання 30% акцій роздрібним інвесторам та жорстке фіксування ціни в обхід класичного банківського андеррайтингу - це прямий виклик традиційним інвестиційним будинкам Нью-Йорка. Ілон Маск успішно переніс модель фінансування Tesla на SpaceX, створюючи армію лояльних приватних акціонерів, які керуються емоційним сприйняттям бренду та вірою в колонізацію Марса. Це створює навколо паперів SPCX високу волатильність і так звану премію Маска, яка може утримувати ринкову вартість компанії на аномально високому рівні всупереч будь-яким класичним фундаментальним показникам прибутковості.





Водночас статус Маска як першого у світі трильйонера з капіталом понад 1,1 трлн дол. неминуче посилить глобальну політичну та суспільну дискусію навколо надмірної концентрації капіталу в руках однієї особи. Контролюючи ключову транспортну систему космосу, глобальну супутникову мережу, найбільшого виробника електромобілів, одну з головних соціальних платформ світу та власну інфраструктуру AI-обчислювань, Маск концентрує геополітичний вплив, який перевищує можливості багатьох розвинених держав. Його нещодавні конфлікти з адміністрацією Білого дому щодо витрат і програм DOGE показують, що фінансова незалежність такого масштабу робить бізнес-імперію SpaceX автономним політичним гравцем, чиї ризики тепер безпосередньо впливатимуть на мільйони приватних інвесторів по всьому світу.

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