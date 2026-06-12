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На Харківщині введено в експлуатацію понад 67 МВт розподіленої генерації і передбачено ще додаткові 55,4 МВт

12 июня 2026 г., 10:25
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Міністр енергетики Денис Шмигаль провів нараду з керівництвом обласної військової адміністрації, міста Харкова та енергетичних компаній щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2026/27 років.
 
Як відзначив міністр, у межах комплексного плану стійкості Харківської області передбачено фінансування в розмірі 3,4 млрд гривень.
 
«На посилення захисту енергооб’єктів Уряд уже виділив Харківщині 2,9 млрд грн. У межах Комплексного плану стійкості Харківської області визначено першочергові 44 об'єкти на загальну суму 8,1 млрд грн. Також на 20 підстанціях «Харківобленерго» об’єкти розпочаті у 2026 році на суму 420 млн грн”, - повідомив очільник Міненерго.
 
Денис Шмигаль зазначив, що з хабів Міненерго відбуваються регулярні поставки устаткування. Він подякував партнерам, зокрема Австралії за підтримку, яка суттєво посилить автономність і стійкість регіону, та повідомив, що найближчим часом Харківській області буде доставлено 250 трансформаторів.
 
На Харківщині триває активна робота з розвитку розподіленої генерації. За словами Дениса Шмигаля, вже введено в експлуатацію понад 67 МВт. У межах плану стійкості передбачено ще додаткові 55,4 МВт. Наразі тривають будівельні роботи, які мають завершитися згідно з графіком до початку опалювального сезону. 
 
«На встановлення когенераційних установок із резервного фонду держбюджету було виділено 149,6 млн грн, а також 358,3 млн грн — на встановлення блочно-модульних котелень», - зазначив очільник Міненерго.

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