OpenAI купує стартап Ona для посилення свого кодинг-асистента Codex

12 июня 2026 г., 11:45

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Компанія OpenAI офіційно оголосила про підписання угоди щодо придбання стартапу Ona, який спеціалізується на створенні захищених, попередньо налаштованих хмарних середовищ для розгортання та роботи AI-агентів.

Як повідомляє видання CNBC, інтеграція технологій Ona дозволить фірмовому кодинг-асистенту Codex виконувати складніші інженерні завдання, які вимагають тривалого часу автономної роботи. Крім того, інструменти придбаного стартапу допоможуть корпоративним клієнтам OpenAI швидше впроваджувати у промислову експлуатацію автономних AI-агентів, здатних самостійно виконувати операції від імені користувача.

Фінансові умови та сума транзакції наразі не розголошуються, оскільки угода проходить стандартну процедуру закриття та схвалення регуляторами. Після завершення процесу поглинання весь штат співробітників Ona приєднається до OpenAI та увійде до складу команди розробників платформи Codex.

Головний виконавчий директор Ona Йоганнес Ландграф (Johannes Landgraf) у своїй публікації в LinkedIn відмітив, що раніше вважав продаж компанії фіналом, проте зараз відчуває, що справа всього життя команди стала масштабнішою та значно важливішою.

Протягом останніх місяців OpenAI суттєво нарощує інвестиційну підтримку проєкту Codex, оскільки розробники програмного забезпечення дедалі активніше інтегрують AI-агентів у свої повсякденні робочі процеси.

Зараз інфраструктура Codex забезпечує роботу понад 5 млн щотижневих активних користувачів, що демонструє стрімке зростання порівняно з показником у 3 млн користувачів, зафіксованим у квітні поточного року.

OpenAI веде агресивну боротьбу за ринок зі своїм головним конкурентом, стартапом Anthropic, який демонструє вибухові темпи зростання завдяки популярності власного асистента для програмування Claude Code, хоча Anthropic наразі не розкриває точну кількість своїх активних клієнтів.

Нова угода була підписана у критичний для ринку момент, адже OpenAI під керівництвом Сема Альтмана (Sam Altman) конфіденційно подала свій проспект емісії до Комісії із цінних паперів і бірж США SEC, зробивши це всього через кілька днів після аналогічного кроку з боку Anthropic. Водночас аерокосмічний гігант SpaceX Ілона Маска (Elon Musk), який раніше поглинув AI-стартап xAI, готується розпочати торги акціями на біржі, що може стати найбільшим публічним дебютом в історії фінансового ринку.

Для збереження технологічної переваги над конкурентами OpenAI проводить серію агресивних поглинань стартапів. У березні поточного року розробник оголосив про купівлю стартапу Promptfoo, що працює у сфері кібербезпеки, а в січні придбав медичний технологічний стартап Torch, сума угоди з яким склала близько 60 млн дол. Наприкінці минулого року компанія також викупила стартап Software Applications, який створив спеціалізований AI-інтерфейс Sky для користувачів комп'ютерів Apple Mac. Найбільшим же кроком у межах цієї стратегії стало придбання у травні 2025 року стартапу io, який займається розробкою апаратних AI-пристроїв під керівництвом відомого дизайнера Джоні Айва (Jony Ive), вартість якого перевищила 6 млрд дол. Усі ці придбані технології та фахівці тепер консолідуються навколо створення єдиної екосистеми автономних агентів, здатних вирішувати прикладні завдання для бізнесу без постійного контролю з боку людини.

Поглинання стартапу Ona компанією OpenAI чітко вказує на перехід індустрії генеративного AI від простих текстових чат-ботів до архітектури тривалих автономних дій. Головне обмеження сучасних AI-асистентів програмування полягає не в якості генерації коду, а у відсутності безпечного ізольованого середовища, де алгоритм міг би самостійно запускати, тестувати та виправляти написані програми протягом багатьох годин. Технологія Ona вирішує саме цю інфраструктурну проблему, надаючи Codex захищені хмарні контейнери, що дозволяє OpenAI випередити Anthropic у створенні повноцінного автономного цифрового інженера.

З фінансової та стратегічної точок зору, така висока активність на ринку злиття та поглинань відображає поспіх OpenAI напередодні виходу на публічний ринок. Конфіденційна подача документів на IPO змушує компанію максимально швидко нарощувати кількість щотижневих активних користувачів та демонструвати інвесторам здатність монетизувати корпоративний сектор. Проте агресивне скупчування стартапів несе в собі ризик складної внутрішньої інтеграції різнорідних команд та архітектур, що на тлі колосальних витрат на обчислювальні потужності може тимчасово знизити операційну ефективність OpenAI перед фінальним лістингом на Волл-стріт.

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