TrendForce: ринок OLED-моніторів зріс на 78%, лідером сегмента залишається ASUS

Згідно з останніми дослідженнями аналітичної компанії TrendForce, світовий ринок OLED-моніторів у першому кварталі 2026 року продемонстрував стрімке зростання на 78% порівняно з аналогічним періодом минулого року.





Як зазначають аналітики, попри сезонне зниження постачань на 11% відносно четвертого кварталу 2025 року, галузь зберігає позитивну динаміку. Основним чинником зростання стало значне збільшення пропозиції панелей QD-OLED, що дозволило новим гравцям наростити обсяги виробництва та ефективно заповнити ринкові ніші.





Лідером ринку за підсумками кварталу залишилася компанія ASUS із часткою 24%. Бренд зміцнив свої позиції завдяки диференційованій лінійці продуктів, випустивши 34-дюймовий ігровий монітор із частотою оновлення 360Hz та новий 16-дюймовий портативний дисплей.





Друге місце посіла компанія Samsung із часткою 16,4%. Використовуючи власні ресурси для виготовлення панелей QD-OLED та досвід у преміальному сегменті, виробник зберіг темпи продажів навіть у період низького сезону завдяки успіху ексклюзивних моделей, зокрема 27-дюймового монітора QHD 180Hz.





Боротьба за третє місце виявилася надзвичайно напруженою: компанія MSI випередила AOC/Philips, отримавши частку 12,2% проти 12,1% у конкурента. MSI досягла успіху завдяки стабільним відвантаженням 31,5-дюймових моделей та виходу в комерційний сегмент із новим 27-дюймовим монітором UHD. Своєю чергою, AOC/Philips зосередилася на сегменті 27-дюймових QHD пристроїв, використовуючи агресивну цінову політику для нарощування обсягів, що зробило цей бренд найактивнішим претендентом на вищі позиції у рейтингу.





Замикає п'ятірку лідерів компанія LGE з часткою 9,1%. Основна конкурентна перевага бренду зосереджена в сегменті ультрашироких моніторів, які склали 40% від усіх постачань виробника в першому кварталі. Цей виробник представив ексклюзивний 39-дюймовий монітор WUHD OLED 165Hz, який має суттєво вплинути на показники продажів у другому кварталі. Очікується, що частка ультрашироких панелей у портфелі LGE зросте до 45% найближчим часом на фоні посилення попиту на нестандартні формати дисплеїв.





Стрімке річне зростання ринку на 78% свідчить про завершення етапу формування ніші та перехід OLED-технологій у масовий сегмент професійних та ігрових рішень. Доступність технології QD-OLED створює умови для жорсткої цінової конкуренції, що яскраво продемонструвало мінімальне розрив між MSI та AOC/Philips. Для споживача це означає подальше зниження вартості вхідного квитка в екосистему OLED, проте для виробників це несе ризики зниження маржинальності через необхідність агресивного маркетингу.





Стратегічним викликом для лідерів ринку стає диференціація продуктів за межами стандартних характеристик. Поки ASUS орієнтується на портативність та екстремальні частоти оновлення, LGE робить ставку на ексклюзивні формфактори. Подальший розвиток галузі залежатиме від здатності виробників адаптувати OLED-панелі для комерційного та офісного використання, де критичними залишаються питання довговічності та енергоефективності.

