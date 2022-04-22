Маск підняв ставку у грі з Twitter до 46,5 мільярдів доларів

22 апреля 2022 г., 10:25

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Як повідомляє Reuters, Ілон Маск у четвер заявив, що він залучив 46,5 мільярдів доларів боргового та акціонерного фінансування, щоб купити Twitter, і розглядає можливість надіслати свою пропозицію безпосередньо акціонерам, як показала заява до регуляторних органів США.



Сам Маск зобов’язався викласти 33,5 мільярда доларів, які включатимуть 21 мільярд доларів акціонерного капіталу та 12,5 мільярда доларів маржинальних позик під деякі з його акцій Tesla для фінансування транзакції.



Нагадаємо, Маск, найбагатіша людина світу за підрахунками Forbes, 14 квітня представив раді директорів Twitter «найкращу та остаточну» пропозицію в розмірі 43 мільярди доларів, заявивши, що компанію потрібно зробити приватною, щоб вона розвивалася і стала платформою свободи слова.



Але Twitter не відповів на його пропозицію і підготував так звану «отруйну пігулку», щоб перешкодити йому.



Маск, другий за величиною акціонер Twitter з 9,1% акцій, заявив, що він може зробити великі зміни в компанії мікроблогів, де в нього понад 80 мільйонів фоллоуверов.



Акції Twitter впали менше ніж на 1% через новини про фінансування, що вказує на те, що ринок все ще скептично ставиться до цієї угоди.



При цьому акції Tesla зросли майже на 7%, а вартість 172,6 мільйонів акцій Маска Tesla зросла більш ніж на 10 мільярдів доларів у четвер після потужного квартального звіту. У середу він отримав право на компенсацію у вигляді опціонів на акції вартістю близько 25 мільярдів доларів після того, як Tesla досягла цільових показників прибутку та доходу.



Не дуже ясно, чи продасть Маск свої акції Tesla, щоб покрити 21 мільярд доларів, о яких йшла мова вище.



Згідно з листом про зобов’язання щодо позики, Маск «може продати, розпорядитися або передати» незаставлені акції Tesla в будь-який час.



Банки, включаючи Morgan Stanley, погодилися надати ще 13 мільярдів доларів на позику під заставу самого Twitter.



Речник Twitter підтвердив отримання пропозиції Маска.



Дехто з наглядачів вважає, що остання заява Маска змусить раду Twitter відреагувати. Її керівництву буде важко проігнорувати це.



Ситуація тисне на раду директорів Twitter, щоб вона або знайшла “Білого лицаря”, що малоймовірно, або домовилося з Маском отримати вище значення і видаліть таблетку отрути».



Пропозиція Маска привернула інтерес приватного капіталу до участі в угоді для Twitter, повідомляє Reuters цього тижня з посиланням на людей, знайомих з цим питанням.



Apollo Global Management розглядає способи фінансування будь-якої угоди і відкрита для співпраці з Маском або будь-яким іншим учасником торгів. Тоді як Toma Bravo повідомила, що вивчає можливість складання пропозиції.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист