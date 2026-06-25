TAF Industries вдосконалює антішахедний дрон Octopus-100 та масштабує його виробництво

25 июня 2026 г., 8:25

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Українська компанія TAF Industries повідомила, що Octopus-100 вже доступний до замовлення.





Дрон-перехоплювач проти реактивних шахедів Octopus-100 - це розробка Міністерства оборони України.





Наразі Octopus-100 можна замовити та отримати у пришвидшені терміни. Продукт можна придбати як через сайт компанії, так і через Brave1 Market.





Зазначається, що ціна одного виробу - 117 000 грн, а комплекту із 10 дронів та всього необхідного обладнанням - 1 574 000 грн.





«Наразі партія перехоплювачів Octopus-100 відтестована нашою командою та передана військовим підрозділам на бойове застосування. Тож ми запустили серійне виробництво. Проте ми не просто масштабуємо розробку від МОУ, а й суттєво вдосконалюємо конструкцію виробу та техніко-тактичні характеристики», — Володимир Зіновський, СЕО TAF Industries.





В компанії зазначили, що аеродинаміка виробу покращено, оновлено низку компонентів, як результат швидкість перехоплювача підвищено більш ніж на 20%.





Octopus-100 оснащений системою автоматичного донаведення, працює вдень і вночі, стійкий до впливу РЕБ та розвиває швидкість понад 300 км/год.





Детальна інформація та характеристики дрона

taf-ua.com/products/octopus-100

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