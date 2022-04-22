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Послуги “Укртелеком” доступні у понад 91% населених пунктів

22 апреля 2022 г., 11:15
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Як повідомляє “Укртелеком”, телекомпослуги доступні у понад 91% населених пунктів України, покритих мережею оператора і надаються у всіх областях, крім Луганської.

Основні ремонтні роботи тривають у найбільш постраждалих від російських окупантів районах Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Донеччини, Херсонщині та Запоріжжі.

Було усунуто пошкодження на обладнанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних Херсон-Дніпро. Роботи проводилися без погіршення якості надання ІР-послуг для абонентів, адже трафік було перерозподілено на резервні канали. Учора вранці сталося пошкодження магістральної оптики в Донецькій області, через що у абонентів міст Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ відсутні інтернет-послуги. Ремонтна бригада у складі 4 фахівців вже вирушила для проведення відновлювальних робіт. Перепрошуємо за тимчасові незручності, спричинені пошкодженням ліній зв’язку в абонентів.

Відновлено надання послуг в смт Березне Чернігівської області. Фахівцям вдалося реорганізувати схему зв’язку аби повернути послуги в умовах відсутності електроживлення на технологічних майданчиках оператора. Щиро вдячні абонентам за розуміння і перепрошуємо за незручності що могли виникнути за час недоступності послуг.

Водночас тривають ремонтно-відновлювальні роботи у Донецькій області, де після усунення пошкодження в одному місці та відновленню всіх оптичних волокон, було виявлено повторне пошкодження лінії в іншому місці. Оскільки роботи проводяться у зоні активних бойових дій, вони будуть продовжені.

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