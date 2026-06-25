Китайська TCL CSOT радикально знижує ціни на OLED-панелі для ноутбуків

25 июня 2026 г., 12:25

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Китайська компанія TCL CSOT розпочала агресивну експансію на ринок комп'ютерних дисплеїв, просуваючи власну технологію струминного друку OLED-панелей (IJP OLED) як альтернативу традиційним методам виробництва. Як повідомляє аналітичне агентство TrendForce, виробнича лінія компанії покоління Gen 5.5 вже вийшла на етап серійного випуску. Вже успішно комерціалізувані медичні дисплеї, а наразі тривають програми валідації панелей для брендових моніторів та ноутбуків.





Зазначається, що прогрес китайського виробника створює пряму загрозу для багаторічного домінування корейських гігантів у індустрії преміальних екранів. Масове виробництво нових моніторних панелей заплановане на третій квартал 2026 року.





На початковому етапі TCL CSOT тестує ринковий попит за допомогою 27-дюймового UHD IJP OLED-монітора, орієнтованого на професійний сегмент, зокрема на дизайнерів та бізнес-користувачів.





Технологія струминного друку забезпечує вищу енергоефективність у порівнянні з існуючими технологіями QD-OLED та WOLED, що робить її привабливою для світових брендів із Китаю, Тайваню та Південної Кореї, які наразі оцінюють нові зразки.





На сьогодні ринок моніторних OLED-панелей фактично монополізований корейськими виробниками - Samsung Display та LG Display. І через це рівень проникнення таких екранів у 2026 році становитиме лише близько 3%. Проте інвестиції китайської компанії у нові потужності покоління Gen 8.6 дозволять збільшити цю частку до 6,2% до 2030 року, вважають у TrendForce.





У сегменті ноутбуків комерціалізація панелей від TCL CSOT може відбутися раніше запланованих термінів - запуск виробництва перенесли з четвертого на третій квартал 2026 року. Як перший продукт компанія обрала 14-дюймову панель WUXGA IJP OLED, орієнтовану на середній та початковий сегменти ринку. Щоб завоювати прихильність брендів у цьому високочутливому до ціни секторі, китайський вендор застосував агресивну стратегію низької вартості. На тлі загального зростання цін на інші комп'ютерні компоненти цей крок уже викликав предметний інтерес у багатьох виробників лептопів. Очікується, що першими нові екрани почнуть купувати китайські та тайванські бренди, а принаймні один великий виробник із США наразі проводить кваліфікаційні випробування цих панелей для своїх майбутніх продуктів.





Вихід TCL CSOT на ринок комерційних комп'ютерних дисплеїв із технологією струминного друку є важливою віхою, яка може кардинально змінити економіку виробництва екранів. Традиційний метод термічного випаровування у вакуумі, який використовують корейські лідери Samsung Display та LG Display, потребує дорогого обладнання та супроводжується великими втратами сировини під час осадження матеріалу через маски. Струминний друк IJP OLED дозволяє наносити органічні світлодіоди безпосередньо на підкладку з мінімальними відходами, що значно знижує собівартість виробництва та робить технологію OLED доступною для масового сегмента ноутбуків.





Агресивне зниження цін з боку китайського виробника відбувається у дуже вигідний для нього момент, коли світові бренди змушені шукати шляхи компенсації витрат через подорожчання процесорів та пам'яті для AI-пристроїв. Завдяки диверсифікації інвестицій у лінії покоління Gen 8.6 з боку TCL CSOT, BOE та Visionox, ринок ноутбуків отримає потужний імпульс до оновлення, а рівень проникнення OLED-панелей у лептопах за прогнозами TrendForce злетить до 22,4% до 2030 року. Для корейських компаній це означає втрату одноосібного контролю над маржинальністю індустрії та необхідність прискорювати розробку власних гнучких або тандемних технологій наступного покоління.





Основним ризиком для TCL CSOT на етапі експансії залишатиметься питання довговічності та надійності надрукованих субпікселів, оскільки струминна технологія історично стикалася з проблемою нерівномірності нанесення матеріалу та швидшого вигорання синіх діодів порівняно з вакуумним напиленням. Якщо китайській компанії вдасться довести великим американським та тайванським брендам відповідність своїх 14-дюймових екранів суворим стандартам якості, ринок отримає довгоочікуваний баланс постачань. У перспективі це призведе до появи широкого класу доступних ультрабуків із преміальною якістю зображення, остаточно витісняючи застарілі рідкокристалічні панелі.

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