Магнитная анизотропия способствует высокопроизводительной записи данных

13 июля 2020 г., 16:05

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Сплав железа и платины (FePt) принадлежит к классу инварных материалов — таких, которые практически не расширяются при нагревании. Это явление было открыто ещё в 1896 г. в железо-никелевом сплаве и в 1920 г. было отмечено Нобелевской премией по физике, но только недавно учёные смогли понять механизм, лежащие в его основе: тепловое расширение компенсируется магнитострикцией.

Сводная группа Берлинского Центра Гельмгольца и Потсдамского университета, возглавляемая профессором Матиасом Баргиером (Matias Bargheer), впервые осуществила эксперимент по сравнительной характеризация данного явления на различных ферроплатиновых тонких плёнках. Вместе с коллегами из Лиона, Брно и Хемница они задались вопросом, как поведение идеально кристаллических слоев FePt отличается от тонких пленок FePt, используемых для запоминающих устройств HAMR. Эти плёнки образованы встроенными в углеродную матрицу кристаллическими нанозёрнами, которые состоят из наложенных друг на друга моноатомных слоев железа и платины.

В экспериментах, образцы локально нагревались/размагничивались и возбуждались двумя последовательными лазерными импульсами, после чего методом рентгеновской дифракции определялась степень локального расширения или сжатия кристаллической решётки. При разрушенном ферромагнитном порядке наблюдалось чистое расширение образца, если же интервал между лазерными импульсами был достаточен для восстановления спиновой организации (более 100 пикосекунд), то в дело вступали сжимающие спиновые нагрузки.

«Непрерывные кристаллические слои расширяются при кратковременном нагревании лазерным излучением, тогда как свободно расположенные нанозёрна сжимаются в одной и той же ориентации кристалла, — рассказал Баргиер. — С другой стороны, запоминающие устройства HAMR, нанозерна которых встроены в углеродную матрицу и выращены на подложке, гораздо слабее реагируют на лазерное возбуждение: сначала они слегка сжимаются, а затем незначительно расширяются».

«Благодаря этим экспериментам с ультракороткими рентгеновскими импульсами мы смогли установить, насколько важна морфология таких тонких плёнок», — говорит Александр фон Репперт (Alexander von Reppert), первый автор статьи об этом исследовании в Science Advances и аспирант в группе Баргиера. — Наночастицы тоже могут это делать, в то время как в идеальной плёнке нет места для расширения в плоскости, и оно должно происходить в направлении перпендикулярном плёнке, вместе со спиновым сжатием".

Таким образом, FePt, встроенный в углеродную матрицу, является особенным материалом. Его необычные термомеханические качества предотвращают возникновение напряжений при нагревании, способных нарушить структурную целостность материала, что имеет большое значение для магнитной записи с тепловой подготовкой — HAMR.

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