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На компьютерном рынке — лучший за десять лет рост

13 июля 2020 г., 15:25
На компьютерном рынке — лучший за десять лет рост

Второй квартал 2020 г. для мирового рынка ПК оказался периодом резкого восстановления. Решение проблем с перебоями поставок комплектующих и компьютеров в целом, имевшее место в первые три месяца года, привели к отгрузке 72,9 млн десктопов, ноутбуков и рабочих станций. Как результат, по подсчетам Canalys, рынок вырос на 9% «YoY». Отмеченный результат оказался лучшим, начиная с третьей четверти 2010 г.

Улучшение ситуации на рынке стало возможным благодаря портативным решениям — поставки ноутбуков и мобильных рабочих станций увеличились на 24%, тогда как направление настольных компьютеров и рабочих станций просело на 26%.

После провала в начале года, благодаря рынкам США и EMEA, HP нарастила поставки почти на 18% и вышла в лидеры рынка, опередив Lenovo. После пробуксовок в первом квартале, Dell сумела вернуться в зону роста. Замкнули Тор-5 Apple и Acer, причем последняя сумела отчитаться лучшей динамикой роста среди крупнейших вендоров.


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