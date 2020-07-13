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Представлены новые устройства с сенсорным дисплеем для работы с Microsoft Teams

13 июля 2020 г., 16:35
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В Microsoft Teams появились новые инструментыКомпания Microsoft сделала ряд анонсов новых возможностей Microsoft Teams.

В частности была представлена новая категория универсальных устройств с сенсорным дисплеем ambient и гарнитурой со встроенными возможностями Cortana.

Как отмечается, пользователи могут голосом попросить Cortana подключиться к встрече и начать презентацию, продиктовать ответы для чата Teams и выполнить другие действия. Эти устройства эффективно интегрируются с  ПК, обеспечивая легкий доступ к чату Teams, конференциям, звонкам, календарю и файлам. А функции выключения камеры и микрофона сохранят разговоры конфиденциальными.

Lenovo ThinkSmart View станет первым дисплеем Microsoft Teams на рынке, Yealink также будет одним из первых устройств в этой категории. Дисплеи Microsoft Teams с Cortana появятся в продаже в США в ближайшие месяцы.

Как сообщалось ранее в мобильном приложении Teams скоро появится Cortana, голосовой помощник, использующий ИИ и Microsoft Graph (в странах, в которых сервис доступен).  

Сегодня Teams позволяет людям присоединяться к встречам и делиться контентом в переговорных комнатах со своих собственных мобильных устройств или ПК. Компания Microsoft заявила, что позднее в этом году сделает эти возможности доступными также и на Surface Hub. Эти возможности будут использоваться с новой функцией room remote в мобильном приложении Teams, обеспечивающей дополнительные возможности управления: покинуть встречу, отключить или включить звук в переговорной, регулировать уровень аудио, включать и выключать камеры. На устройствах Microsoft Teams Room будут доступны голосовые команды, позволяя сотрудникам в переговорных присоединяться к встрече и покидать ее, а также добавлять участника или телефонный номер. Также будут представлены возможности беспроводной трансляции в любой комнате Teams, на панели совместной работы или устройство Surface Hub, обеспечивая оптимизированные возможности ситуативного личного взаимодействия в общих пространствах.


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