MacBook Pro: M1 Max против M1 Pro

29 ноября 2021 г., 16:25

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В начале ноября я опубликовал свой обзор нового MacBook Pro с процессором M1 Max. Там в статье я даже сделал, возможно, неожиданный вывод о том, что процессора M1 Max может быть слишком много:

Я подумал, что для меня (и большой части пользователей) выбор процессора M1 Max неоправдан – за исключением случаев, если ваши рабочие процессы могут серьезно нагрузить графические ядра системы. Графические ядра поджирают аккумулятор у Мака, и чем их больше – тем больше расход батареи. Так что в какой-то момент вечером голову захватили мысли из серии «надо было взять M1 Pro, но с 2 ТБ пространства – за те же деньги».

Подозрительно большое количество читателей со мной даже согласились. И вот на прошлой неделе ко мне приехал еще один MacBook Pro, теперь уже с процессором M1 Pro. Это ноутбук, который я заказал как рабочий, так как у меня достаточно давно подошел срок апгрейда рабочего ноутбука, но я терпел, дожидаясь новых моделей MacBook Pro. Эта модель очень похожа на то, что я купил себе: тоже 16-дюймовый MacBook Pro, тоже 32 ГБ оперативной памяти, процессор M1 Pro с теми же 10 ядрами (8 основных и 2 вспомогательных), но 16 графических ядер вместо 32, и 512 ГБ пространства вместо 1 ТБ:

Поскольку меня тут же назначили виноватым в том, что «у кого-то два ноута, а у кого-то – ни одного», я решил воспользоваться этим разнообразием компьютеров, и принести хоть какую-то пользу человечеству. Поэтому я прогнал несколько тестов для сравнения, и выложил это в виде треда в Twitter. Этот же тред и стал основой для данной заметки, только без ограничений твиттера.

Первый тест, который я прогнал – GeekBench 5 single-core/multi-core, но к Pro был подключен внешний монитор:

Pro: 1776/12339

Max: 1784/12451

Потом я отключил монитор, и еще раз запустил тесты на обоих компьютерах:

Pro: 1775/12627

Max: 1773/12573

Как видите, во-первых, монитор никакого влияния на производительность процессора не имеет, и во-вторых, синтетическая производительность процессоров идентичная. Небольшие отличия я объясняю тем, что ноутбук с M1 Max уже настроен со всяким софтом, а M1 Pro в данном случае «чистый» из коробки. Разница в multi-core не выглядит существенной, чтобы обращать на нее внимание.

Затем я запустил пару раз для проверки графики – Compute OpenCL, и тут стало интересней:

Pro: 37502

Max: 62709

На всякий случай запустил еще раз:

Pro: 36369

Max: 61186

С графикой, но в Compute Metal ситуация схожая:

Pro: 40269

Max: 66353

Как видите, разница в количестве графических ядер тут же сказалась: M1 Max сразу и уверенно вырывается вперед. Причем говорят, что, возможно, у Geekbench графический тест недостаточно длинный, и на более длительных тестах эта разница будет как раз в два раза. Что, кстати, и демонстрируют результаты теста 3DMark (приложение для iPadOS, но на M1 Маках оно работает):

Pro: результаты между 9400 и 10300

Max: результаты между 18000 и 20000

Вернемся ненадолго к тестам процессора.

Cinebench R23 multi-core:

Pro: 12324

Max: 12251

Cinebench R23 single core:

Pro: 1532

Max: 1525

(очередное доказательство того, что M1 Pro и M1 Max с точки зрения сырой процессором производительности идентичны).

Я сравнил также с помощью Blackmagic Disk Speed Test производительность хранилища SSD, но, как уточнили читатели, разница между ними, скорей всего, вызвана разницей в объемах. Напомню, в M1 Pro 512 ГБ, а в M1 Max – 1 ТБ:

Pro: 42000-4500MB/s write, 5400MB/s read

Max: 5600-5800MB/s write, 5400MB/s read

Но кроме синтетических тестов я еще сделал свою любимую штуку – экспорт из Final Cut Pro. Событие длиной 7,5 минут, экспорт в файл для 4K Apple Devices, выходной результат 1,14 ГБ. В предыдущей заметке файл экспортировался за 1 минуту 55 секунд, в этот раз компьютер с M1 Max закончил экспорт за 1 минуту 59 секунд (наверно, потому что мне было лениво сделать перезагрузку для чистоты эксперимента). А вот Мак с M1 Pro закончил экспорт за 3 минуты 29 секунд. Это все еще существенно быстрее, чем MacBook Pro с Intel, но разница между Pro и Max оказалась для меня удивительной. Очевидно, что Final Cut Pro эффективно использует графические ядра для кодирования, и пропускная шина для памяти тоже может влиять на производительность в этом месте.

Собственно, результаты сравнения производительности M1 Max и M1 Pro оказались предсказуемыми и очевидными:

с точки зрения CPU компьютеры оказались идентичными (уточню, что у моделей MacBook Pro 14 дюймов есть еще M1 Pro на 8 ядер – он будет еще медленней)

с точки зрения GPU Max мощнее примерно в полтора раза, что легко списывается на разницу в количестве ядер.

Но читатели также очень просили сравнить разницу в производительности аккумуляторов. Есть достаточно много разговоров о том, что большее количество графических ядер даже в режиме «ожидания» батарею могут подъедать. Исследовать это я решил, по совету читателей, методом воспроизведения видео. Для этого на ночь я оставил оба ноутбука воспроизводить фильм в Ford vs Ferrari в цикле. За 8 часов проигрывания фильма с максимальной яркостью экрана у M1 Max осталось 35% аккумулятора, в то время как у M1 Pro – 40%.

Это не те «до 21 часа» воспроизведения видео, о которых говорит Apple у себя на сайте, потому что фильмы в приложении Apple TV наверняка очень оптимизированы под чипы. В моем случае воспроизводился самый обычный MP4 файл с кодеком H264 внутри, установлена была полная яркость экрана (в нормальной жизни вы этого не станете делать, уж поверьте) и была включена подсветка клавиатуры. Более того, играл видео плеер QuickTime, который настолько старый, что я на 100% уверен, что он совершенно не оптимизирован для новых процессоров со всеми их фокусами энергопотребления. Но самое важное у меня получись: мне было интересно сравнить Pro и Max в схожих условиях. Являются ли получившиеся в результате 5% разницы в аккумуляторе существенными за 8 часов воспроизведения видео? Подчеркивают ли они разницу в энергопотреблении между Pro и Max? Разве что совсем чуть-чуть, и вряд ли такую, которая может быть решающей при выборе компьютера. Стоит ли пытаться сделать какой-то вывод из всех результатов, или вы сами уже все поняли? Да, мне все еще кажется, что MacBook Pro с процессором M1 Pro для большинства потенциальных покупателей более чем достаточно, но если вам нужна максимальная производительность в ноутбуке, то только M1 Max, только хардкор!

MacBook Pro: M1 Max против M1 Pro

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