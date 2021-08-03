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Logitech выпустила первые TWS-наушники, сертифицированные всеми крупными сервисами видеоконференцсвязи

3 августа 2021 г., 16:35
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Logitech выпустила первые TWS-наушники, сертифицированные всеми крупными сервисами видеоконференцсвязи

Компания Logitech представила Zone True Wireless и Zone Wired Earbuds - первые, по ее заявлению, на рынке TWS-гарнитуры, прошедшие сертификацию трёх крупнейших платформ для видеоконференцсвязи: Google Meet, Microsoft Teams и Zoom.

Как отмечается, многие организации переходят к гибридному формату работы (удалённая работа + работа в офисе) на постоянной основе, поэтому качество видеоконференцсвязи и возможность совместного доступа к проектам приобретают всё большую важность. Производитель уверяет, что гарнитура Logitech Zone True Wireless - это идеальное сочетание комфортного для пользователей дизайна и звука профессионального уровня. Технология активного шумоподавления и качественный микрофон обеспечивают чёткий звук даже в шумных офисах, а минималистичный и современный дизайн устройства позволит сотруднику выглядеть и чувствовать себя эффектно и естественно во время видеозвонка.

Logitech выпустила первые TWS-наушники, сертифицированные всеми крупными сервисами видеоконференцсвязи

«Современные беспроводные решения ставят пользователя перед выбором: пожертвовать качеством звука или продолжить надевать для видеоконференций громоздкие и неэстетичные гарнитуры, — отметил Скотт Вартон (Scott Wharton), генеральный директор и вице-президент подразделения Logitech Video Collaboration. — С моделями Zone True Wireless и Zone Wired Earbuds вам больше не придётся выбирать. В них стильный дизайн отлично сочетается с лучшим в своём классе качеством звука».

Logitech выпустила первые TWS-наушники, сертифицированные всеми крупными сервисами видеоконференцсвязи

Поддержка беспроводной связи через USB-приёмник и протокол Bluetooth гарантирует надёжное соединение с ПК, ноутбуком или смартфоном. Благодаря этому и большому времени автономной работы — в два раза дольше, чем у обычных потребительских наушников — Zone True Wireless позволит без проблем переключаться между устройствами и участвовать в видеозвонках и конференциях столько, сколько необходимо.

Logitech выпустила первые TWS-наушники, сертифицированные всеми крупными сервисами видеоконференцсвязи

Zone True Wireless будет доступна в двух цветовых решениях: графитовом сером (Graphite) и розовом (Rose).

Гарнитуры Logitech Zone True Wireless и Zone Wired появятся в продаже осенью 2021 года.

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